Viral Aksi Anak Motor Jalan-Jalan di Mal Pakai Helm

JAKARTA - Belakangan banyak ditemukan anak-anak motor berkeliaran sambil menggunakan helm, bahkan di dalam mall. Hal ini sebagaimana beredar dalam video yang viral di media sosial.

Sebagaimana dilihat dalam postingan akun media sosial X @tololmeroket, Rabu (24/1/2024). Dalam video itu tampak beberapa anak-anak motor yang tengah bermain di mall. Semuanya masuk ke mall menggunakan helm.

Ada yang membawa helm, tapi ada juga yang menggunakan helm. Hal ini menuai komentar netizen.

"Biar dikira helm mahal," tulis pemilik akun X @inoverwetrust.

"Mungkin malu mukanya jelek, sorry face shaming," sitat pemilik akun X @judgebycover.

"Biar orang tahu itu helm mahal," analisa pemilik akun X @akusubabubletea.

Dalam penelusuran warganet, banyak dari mereka menggunakan helm dengan harga di bawah Rp1 juta.

Contohnya helm fullface KYT R10 yang harganya Rp445.000 serta KYT Striker Plain-Black Glossy yang ada di harga Rp780.000.