Viral 2 Pengendara Tak Mau Ngalah hingga Mobil Serempetan

Viral 2 pengendara mobil tak mau ngalah hingga serempetan. (tangkapan layar/X/@lazuandi)

JAKARTA - Viral di media sosial video mobil tak mau mengalah hingga akhirnya serempetan. Kedua pengemudi tampak tak mau mengalah satu sama lain.

Sebagaimana dilihat dari postingan akun X @lazuandi, tampak mobil Wuling Air Ev berada di jalur paling kanan. Sementara Mitsubishi berada di sisi kirinya.

Diduga, terjadi penyempitan jalan, kedua kendaraan itu terus melaju di tengah jalanan yang menyempit.

Tak ada yang mau mengalah, keduanya tetap melaju berdempetan. Wuling Air Ev tampak sudah berada di jalur yang paling kanan. Di sisi kirinya, Xpander memepetnya. Sementara di lajur paling kiri, ada Transjakarta yang juga melaju.

Sampai akhirnya Wuling Air ev dan Mitsubishi Xpander berhenti dan Transjakarta tetap melaju.

"Keren tontonan warga Jabodetabek emang," demikian caption dari postingan itu, dikutip Rabu (24/1/2024).

Hingga artikel ini ditulis, video itu sudah ditayangkan hingga 1,7 juta kali.

Video pengemudi tak mau mengalah hingga akhirnya kendaraannya serempetan ini menarik perhatian netizen. Umumnya mereka menyayangkan sikap kedua pengendara yang ogah mengalah.

"Males ngasi jalan ke orang yang nyerobot2, tapi kalo casenya udah pepet2an kayak gini mending ngalah, ga ada untungnya," tulis akun @perrenngkoneng.

"Memang kadang saya juga sebel sama orang nyalip, tapi tentu gak bakal maksain diri yang bikin rugi diri sendiri kaya gini. Nekat banget itu berdua lomba batu2an," tulis akun @manggalakurnia.