Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral 2 Pengendara Tak Mau Ngalah hingga Mobil Serempetan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:24 WIB
Viral 2 Pengendara Tak Mau Ngalah hingga Mobil Serempetan
Viral 2 pengendara mobil tak mau ngalah hingga serempetan. (tangkapan layar/X/@lazuandi)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video mobil tak mau mengalah hingga akhirnya serempetan. Kedua pengemudi tampak tak mau mengalah satu sama lain.

Sebagaimana dilihat dari postingan akun X @lazuandi, tampak mobil Wuling Air Ev berada di jalur paling kanan. Sementara Mitsubishi berada di sisi kirinya.

Diduga, terjadi penyempitan jalan, kedua kendaraan itu terus melaju di tengah jalanan yang menyempit.

Tak ada yang mau mengalah, keduanya tetap melaju berdempetan. Wuling Air Ev tampak sudah berada di jalur yang paling kanan. Di sisi kirinya, Xpander memepetnya. Sementara di lajur paling kiri, ada Transjakarta yang juga melaju.

Sampai akhirnya Wuling Air ev dan Mitsubishi Xpander berhenti dan Transjakarta tetap melaju.

"Keren tontonan warga Jabodetabek emang," demikian caption dari postingan itu, dikutip Rabu (24/1/2024).

Hingga artikel ini ditulis, video itu sudah ditayangkan hingga 1,7 juta kali.

Video pengemudi tak mau mengalah hingga akhirnya kendaraannya serempetan ini menarik perhatian netizen. Umumnya mereka menyayangkan sikap kedua pengendara yang ogah mengalah.

"Males ngasi jalan ke orang yang nyerobot2, tapi kalo casenya udah pepet2an kayak gini mending ngalah, ga ada untungnya," tulis akun @perrenngkoneng.

"Memang kadang saya juga sebel sama orang nyalip, tapi tentu gak bakal maksain diri yang bikin rugi diri sendiri kaya gini. Nekat banget itu berdua lomba batu2an," tulis akun @manggalakurnia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178761/pemotor_ugal_ugalan-hJZa_large.jpg
Viral Pemotor Ugal-ugalan Malah Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement