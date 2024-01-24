Test Drive, Menjajal BYD Dolphin Jakarta-Bogor-Jakarta

JAKARTA - Perusahaan otomotif asal China, Build Your Dreams (BYD), menggelar test drive untuk awak media. Test drive ini digelar 4 hari setelah launching merek dan produk mobil listrik BYD di Indonesia.

PT BYD Motor Indonesia mengadakan mengajak awak media melakukan test drive dengan BYD Dolphin dengan rute Jakarta-Bogor-Jakarta. Mobil listrik berjenis compact hatchback ini akan berjalan sepanjang kurang lebih 130 km sambil membuktikan kekuatan daya baterai yang berdurasi panjang.

“BYD Dolphin diciptakan untuk merevolusi pengalaman berkendara dengan menyatukan performa EV yang unggul, kenyamanan yang luar biasa, dan keamanan yang sangat teruji. Dengan tagline Elevate Attraction, EV ini akan menjadi simbol perubahan dalam industri otomotif dengan menggabungkan teknologi tinggi dan desain yang mengesankan," ujar President Director PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, dalam keterangannya, Rabu (24/1/2024).

"Dalam perjalanan ini, para pengendara akan merasakan perpaduan antara teknologi canggih dan desain yang memukau, sehingga akan menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi teman-teman media,” sambungnya.

Sepanjang perjalanan, rekan media dapat menjajal kecepatan berkendara serta fitur-fitur lainnya yang mendukung kedinamisan dengan BYD Dolphin. Pengalaman berkendara dapat dimulai dari pengaturan posisi duduk pengemudi dan penumpang, termasuk pada head unit yang dapat berotasi sesuai keinginan. Pengaturan AC, suhu, peta rute perjalanan, audio, dan sistem ADAS dapat dilakukan melalui perintah suara. Pengalaman di dalam mobil akan dirasakan dengan adanya kursi jok mobil berdesain modern dan sporty.

Masih di interiornya, BYD Dolphin memiliki sistem entertainment, seperti enam dynamic speaker, wireless charging, dan intelligent rotating touch screen 12.8 inci. Luasnya layar dengan kemampuan berputar akan memudahkan pengemudi untuk melihat keadaan di sekelilingnya.