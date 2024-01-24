Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp40 Jutaan

JAKARTA - Dalam mencari mobil bekas, harga dan performa tentu menjadi pertimbangan. Banyak mobil bekas di pasaran dengan berbagai range harga. Bahkan mobil bekas harga Rp40 jutaan.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (25/1/2024), berikut rekomendasi mobil bekas harga Rp40 jutaan :

1. Nissan Latio (Rp35-40 juta)

Nissan Latio menawarkan desain elegan dan fitur-fitur keselamatan yang baik. Dengan harga di bawah Rp 50 juta, mobil sedan bekas ini memberikan ruang kabin yang luas, meningkatkan kenyamanan pengendara dan penumpang.

2. Toyota Vios (Rp45-50 juta)

Toyota Vios tetap menjadi pilihan populer dalam kategori sedan bekas. Dikenal dengan performa handal, mesin yang tahan lama, dan reputasi keandalan Toyota, Vios menawarkan desain elegan dan ruang kabin lapang.

Harganya yang terjangkau menjadikannya pilihan ideal untuk keperluan sehari-hari.

3. Nissan Teana (Rp45-50 jutaan)

Teana generasi awal ini ditenagai mesin V6 berkapasitas 2.349 cc dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Meskipun begitu, perlu diingat untuk bersiap menghadapi tingkat konsumsi BBM yang mencapai 7 km per liter.

Dengan alokasi dana sekitar Rp50 jutaan, Nissan Teana tahun 2004-2005 dapat menjadi pilihan yang menarik.