Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp40 Jutaan

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |06:23 WIB
Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp40 Jutaan
Rekomendasi mobil bekas harga Rp40 jutaan. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dalam mencari mobil bekas, harga dan performa tentu menjadi pertimbangan. Banyak mobil bekas di pasaran dengan berbagai range harga. Bahkan mobil bekas harga Rp40 jutaan.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (25/1/2024), berikut rekomendasi mobil bekas harga Rp40 jutaan :

 1. Nissan Latio (Rp35-40 juta)

Nissan Latio menawarkan desain elegan dan fitur-fitur keselamatan yang baik. Dengan harga di bawah Rp 50 juta, mobil sedan bekas ini memberikan ruang kabin yang luas, meningkatkan kenyamanan pengendara dan penumpang.

2. Toyota Vios (Rp45-50 juta)

Toyota Vios tetap menjadi pilihan populer dalam kategori sedan bekas. Dikenal dengan performa handal, mesin yang tahan lama, dan reputasi keandalan Toyota, Vios menawarkan desain elegan dan ruang kabin lapang.

Harganya yang terjangkau menjadikannya pilihan ideal untuk keperluan sehari-hari.

3. Nissan Teana (Rp45-50 jutaan)

Teana generasi awal ini ditenagai mesin V6 berkapasitas 2.349 cc dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Meskipun begitu, perlu diingat untuk bersiap menghadapi tingkat konsumsi BBM yang mencapai 7 km per liter.

Dengan alokasi dana sekitar Rp50 jutaan, Nissan Teana tahun 2004-2005 dapat menjadi pilihan yang menarik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/52/3055623/daihatsu_rocky-VC06_large.jpeg
Segini Harga Mobil Rocky Bekas, Termurah di Bawah Rp150 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/52/3055103/daihatsu_taruna-8pFS_large.jpg
Segini Kisaran Harga Mobil Taruna Bekas, Paling Murah di Bawah Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/52/3052983/toyota_rush-tZrI_large.jpg
Segini Harga Mobil Toyota Rush Bekas, Mulai dari Rp88 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045739/mobil-Yk56_large.jpg
5 Rekomendasi Mobil Bekas Harga Rp30 sampai 40 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/52/3034752/honda_hrv-CSK3_large.jpg
Segini Harga Beli Mobil Bekas Honda HR-V Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/52/3032051/daihatsu_sigra-VSW8_large.jpg
Segini Harga Mobil Bekas Daihatsu Sigra, Paling Murah Rp80 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement