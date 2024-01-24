Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Santa Fe Disematkan Teknologi Bluelink, Harganya Naik Rp20 Jutaan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:17 WIB
Hyundai Santa Fe Disematkan Teknologi Bluelink, Harganya Naik Rp20 Jutaan
Hyundai Santa Fe disematkan teknologi Bluelink, harganya naik Rp20 jutaan. (Hyundai)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) menambahkan menyematkan teknologi Bluelink ke Hyundai Santa Fe.

Dalam keterangan resmi Hyundai, Rabu (24/1/2024), teknologi Bluelink akan membuat kemampuan Hyundai Santa Fe menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Kini, Hyundai Santa Fe memiliki 53 fitur yang bisa diakses via Bluelink. Puluhan fitur itu diyakini akan semakin memudahkan dan memanjakan pemilik mobil SUV berpaspor Korea Selatan (Korsel) itu.

Misalnya, remote engine startsStop yang memungkinkan pemilik Hyundai Santa Fe menyalakan mobil dari luar mobil. Itu termasuk mengaktifkan climate setting agar suasana mobil terasa lebih nyaman saat pemilik masuk ke dalam.

Begitu juga dengan fitur keamanan yang semakin lengkap. Bluelink membuat pemilik Hyundai Santa Fe mendapatkan bantuan gawat darurat dengan cepat.

Misalnya, fitur Auto Collision Notification (ACN) yang akan otomatis mengirim notifikasi ke Hyundai Call Center jika terjadi kecelakaan saat airbag mengembang untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut.

Terdapat juga SOS/Emergency Assistance dan Road Side Assistance (RSA) yang memungkinkan pengguna mendapat bantuan dalam berbagai situasi darurat cukup dengan menekan tombol yang terletak di overhead console pada mobil.

President Director PT HMID, Woojune Cha mengatakan, penyematan teknologi Bluelink merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara di Hyundai Santa Fe.

"Terkoneksi melalui smartphone serta dilengkapi berbagai fitur inovatif, Hyundai Bluelink dihadirkan untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hyundai Santa Fe Hyundai
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180465/hyundai_eo-Bjmc_large.jpg
Hyundai Luncurkan Mobil Listrik Murah Harga Rp200 Jutaan, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/15/3176451/hyundai_ioniq_5_n-k4Td_large.jpg
Hyundai Ioniq 5 N Mogok, 2 Bulan Terbengkalai di Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175634/hyundai_santa_fe-TlF3_large.jpeg
Uji Tabrak Ungkap Masalah Serius, 135 Ribu Unit Hyundai Santa Fe Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173937/hyundai_ioniq_9-5nXB_large.jpg
Hyundai Bakal Luncurkan Mobil Listrik Baru di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162986/hyundai_stargazer_cartenz-2gtb_large.jpg
Hyundai Stargazer Cartenz Raih Most Inspiring MPV of The Year di Indonesia Automotive Awards 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement