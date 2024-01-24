Hyundai Santa Fe Disematkan Teknologi Bluelink, Harganya Naik Rp20 Jutaan

JAKARTA - PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) menambahkan menyematkan teknologi Bluelink ke Hyundai Santa Fe.

Dalam keterangan resmi Hyundai, Rabu (24/1/2024), teknologi Bluelink akan membuat kemampuan Hyundai Santa Fe menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Kini, Hyundai Santa Fe memiliki 53 fitur yang bisa diakses via Bluelink. Puluhan fitur itu diyakini akan semakin memudahkan dan memanjakan pemilik mobil SUV berpaspor Korea Selatan (Korsel) itu.

Misalnya, remote engine startsStop yang memungkinkan pemilik Hyundai Santa Fe menyalakan mobil dari luar mobil. Itu termasuk mengaktifkan climate setting agar suasana mobil terasa lebih nyaman saat pemilik masuk ke dalam.

Begitu juga dengan fitur keamanan yang semakin lengkap. Bluelink membuat pemilik Hyundai Santa Fe mendapatkan bantuan gawat darurat dengan cepat.

Misalnya, fitur Auto Collision Notification (ACN) yang akan otomatis mengirim notifikasi ke Hyundai Call Center jika terjadi kecelakaan saat airbag mengembang untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut.

Terdapat juga SOS/Emergency Assistance dan Road Side Assistance (RSA) yang memungkinkan pengguna mendapat bantuan dalam berbagai situasi darurat cukup dengan menekan tombol yang terletak di overhead console pada mobil.

President Director PT HMID, Woojune Cha mengatakan, penyematan teknologi Bluelink merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara di Hyundai Santa Fe.

"Terkoneksi melalui smartphone serta dilengkapi berbagai fitur inovatif, Hyundai Bluelink dihadirkan untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis," ujarnya.