Waspada, Ini 6 Ciri Sistem Injeksi Mobil Rusak

JAKARTA - Sistem injeksi mobil merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar. Karena fungsinya yang sangat penting, pemilik mobil harus memahami jika jika injeksi mobil rusak.

Bagaimana ciri-ciri injeksi rusak? Berikut 6 ciri sistem injeksi mobil rusak, sebagaimana melansir situs resmi Daihatsu, Rabu (24/1/2024) :

1. Mobil Sulit Distarter

Ciri pertama injeksi mobil rusak bisa diketahui saat menstarter mobil. Injeksi mobil yang rusak akan membuat mobil sulit distarter. Bahkan, bisa memerlukan waktu lama untuk dapat menghidupkan mobil.

2. Mobil Tersendat

Ciri berikutnya, laju mobil menjadi tersendat-sendat dan berat, meski sudah digas. Selain itu, muncul suara kasar.

3. Gampang Mogok

Jika mobil sering mogok, itu menjadi pertanda tengah ada masalah dalam sistem injeksi mobil.