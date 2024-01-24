Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Waspada, Ini 6 Ciri Sistem Injeksi Mobil Rusak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |17:22 WIB
Waspada, Ini 6 Ciri Sistem Injeksi Mobil Rusak
Waspada, ini 6 ciri injeksi mobil rusak. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sistem injeksi mobil merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar. Karena fungsinya yang sangat penting, pemilik mobil harus memahami jika jika injeksi mobil rusak.

Bagaimana ciri-ciri injeksi rusak? Berikut 6 ciri sistem injeksi mobil rusak, sebagaimana melansir situs resmi Daihatsu, Rabu (24/1/2024) :

1. Mobil Sulit Distarter

Ciri pertama injeksi mobil rusak bisa diketahui saat menstarter mobil. Injeksi mobil yang rusak akan membuat mobil sulit distarter. Bahkan, bisa memerlukan waktu lama untuk dapat menghidupkan mobil.

2. Mobil Tersendat

Ciri berikutnya, laju mobil menjadi tersendat-sendat dan berat, meski sudah digas. Selain itu, muncul suara kasar.

3. Gampang Mogok

Jika mobil sering mogok, itu menjadi pertanda tengah ada masalah dalam sistem injeksi mobil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement