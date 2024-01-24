Tips Mencuci Mobil yang Benar, Jangan Sampai Baret

Tips mencuci mobil yang benar, jangan sampai baret. (Pixabay)

JAKARTA - Agar penampilan kendaraan tetap terjaga, kebersihan mobil harus tetap terjaga. Jangan abai terhadap kebersihan mobil.

Terlebih di saat musim hujan seperti saat ini. Membiarkan mobil kotor setelah terguyur hujan, selain bisa menganggu penampilan, juga dapat merusak bagian luar mobil. Biasanya masalah yang sering dijumpai adalah mobil menjadi karatan.

Tapi perlu diketahui, mencuci mobil tak bisa dilakukan sembarang karena ada risiko yang mengintai. Paling umum bodi mobil mengalami baret hingga muncul bercak-bercak.

Untuk menghindari risiko tersebut, perlu mengetahui cara mencuci mobil yang tepat. Bagaimana caranya? Berikut tips mencuci mobil yang baik dan benar, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Rabu (24/1/2024).

Langkah pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Peralatan tersebut adalah lap plas chamois, sabun khusus cuci mobil, lap microfiber, ember, sikat kecil, dan selang.

Jika peralatan sudah lengkap, bisa mengikuti langkah seperti di bawah ini:

1. Basahi bodi mobil dengan air bersih

Mengawali aktivitas mencuci mobil, seluruh bodi mobil harus dibasahi untuk dibersihkan. Hal ini untuk melarutkan kotoran, berupa debu, tanah, atau minyak yang menempel pada bodi mobil.

Ada tips penting yang perlu diketahui jika melakukan tahap ini dengan air bertekanan tinggi. Hindari menyemprot bodi mobil secara frontal. Alternatifnya, lakukan dengan cara menyamping.

Menyemprot bodi mobil dengan air bertekanan tinggi secara frontal memiliki risiko bikin body mobil penyok. Selain itu, bodi mobil bisa mengalami lecet karena gesekan keras antara air dan kotoran-kotoran yang menempel di permukaannya.

2. Bersihkan bodi mobil dengan sabun

Setelah membasuh bodi mobil dengan air bersih, selanjutnya bersihkan dengan sabun.

Sebisa mungkin gunakan sabun khusus cuci mobil yang sudah terbukti aman dan ampuh melunturkan kotoran-kotoran di bodi mobil.

Hindari bahan pembersih yang tidak diperuntukkan bagi eksterior kendaraan karena bisa jadi hasilnya tak akan maksimal atau bahkan berisiko menimbulkan gangguan pada bodi mobil.

Cara paling efektif untuk membersihkan bodi mobil adalah melakukannya mulai dari bagian atas, lalu lanjut ke bagian bawah. Cara ini akan lebih cepat untuk melunturkan kotoran yang menempel di bodi mobil.