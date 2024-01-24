Viral Sopir Bajaj Qute Diusir dari Kontrakan Berujung Kontroversi

JAKARTA - Viral di media sosial video soal sopir Bajaj Qute diusir dari rumah kontrakannya. Video ini menyita perhatian netizen.

Video berdurasi pendek itu awalnya merupakan rekaman video milik akun TikTok @istrii.sholehah yang diunggah pada Minggu (20/1/2024). Dalam video itu, tampak seorang sopir Bajaj Qute yang panik ketika menerima telepon dari istrinya.

Dari percakapan yang terekam, sopir Bajaj Qute kaget karena keluarganya diusir dari rumah kontrakan lantaran telat bayar.

"Kita kan sudah lama ngontrak di tempat Ibu," kata sopir Bajaj Qute.

Sang ibu pemilik kontrakan justru tidak memberikan kesempatan untuk sopir Bajaj Qute dan keluarganya tetap tinggal.

"Iya Ma, dia enggak mau? Ya sudah sekarang saya pulang nih," kata sopir Bajaj Qute.

Kesedihan semakin menjadi karena sopir Bajaj Qute itu tidak punya uang cukup untuk membayar kontrakan. Ia hanya punya uang Rp75.000.

Kejadian itu yang diunggah pemilik akun TikTok @istrii.sholehah dengan caption yang penuh simpati.

"Gemetar banget lihat bapaknya nangis. Gak kuat dapat info dari istrinya Ya Allah," tulis pemilik akun TikTok @istrii.sholehah.

Video itu beredar cepat dengan cepat hingga ke platform media sosial lainnya, termasuk X.

Hanya saja dari situ justru terungkap banyak testimoni dari perspektif berbeda. Banyak pengguna X yang mengaku pernah melihat sopir Bajaj Qute itu. Mereka bahkan ada yang pernah menggunakan jasanya.

Dari situ terungkap, sopir Bajaj Qute itu sudah beberapa kali menerima telepon dari istrinya yang seolah-olah diusir dari kontrakan.

"Loh kak saya juga pernah ini naik bapak ini, terus lagi di jalan beliau ditelpon kayak gini. Persis banget," tulis pemilik akun X @odengsay.id.

"Ehm barusan lewat juga video bapak ini sama juga istrinya diusir dari kontrakan katanya, tapi penumpangnya lain," tulis akun X @chaz.