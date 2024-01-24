Maung MV2 dari Prestige Motor Mulai Dijual, Intip Bedanya dengan Buatan Pindad

Mobil Maung Pindad MV2 garapan Prestige Motorcars mulai dijual untuk umum, intip bedanya dengan buatan Pindad. (Instagram/@prestigemotorcars)

JAKARTA - Prestige Motors mulai menjual kendaraan taktis Maung MV2 untuk umum. Maung Pindad MV2 yang ditawarkan Prestige Motorcars ini memiliki sejumlah kelebihan.

"Perkenalkan Pindad Maung MV2. Dikembangkan oleh Pindad, mobil SUV atau kendaraan taktis ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari kendaraan militer hingga kendaraan offroad untuk masyarakat umum," tulis akun Instagram @Prestigemotorcars, Rabu (24/1/2024).

Kehadiran Pindad Maung MV2 di Prestige Motorcars menjadi informasi menarik. Sebelumnya, Pindad berencana menjual dua varian Maung Pindad, yaitu Maung Pindad untuk militer dan Maung Pindad untuk masyarakat umum.

Untuk varian masyarakat umum, Pindad memang sudah menghadirkan beberapa model. Model pertama adalah Maung Pindad MV2 yang diluncurkan pada 2021. Berikutnya Maung Pindad yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2023.

Apa bedanya dengan Maung Pindad MV2 yang ditawarkan Prestige Motorcars? Berikut penjelasannya :

1. Platform

Maung Pindad MV2 yang ditawarkan Prestige Motorcars sebenarnya menggunakan basis Maung Pindad MV2 yang diresmikan pada 2021. Namun, ada beberapa elemen Maung Pindad buatan 2023 yang dihadirkan di kendaraan taktis yang dibuat Prestige Motorcars.

2. Lampu Depan

Maung Pindad MV2 produksi Prestige Motorcars mempunyai lampu depan dan DRL LED yang berbeda. Lampu depan LED buatan mereka berbentuk bulat sudah dilengkapi dengan proyector. Hal ini berbeda dengan lampu depan Maung Pindad MV2 buatan Pindad yang berbentuk kotak kecil dan full LED.

Lampu depan mobil ini sedikit sama dengan Maung Pindad buatan 2023. Namun, elemennya dibuat lebih mewah. DRL LED yang semula menjauh dari grille kini dipasang terpadu dengan grille.