HOME OTOTEKNO TECHNO

CEO Sony: Masa Depan Game Playstation Akan Ada di PC, Mobile, dan Cloud

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |19:30 WIB
CEO Sony: Masa Depan Game Playstation Akan Ada di PC, Mobile, dan Cloud
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Game Playstation akan memiliki posisi istimewa di masa mendatang dan akan dapat dimainkan di platform-platform lainnya. Hal itu disampaikan CEO Sony, Kenichiro Yoshida dalam sebuah wawancara baru-baru ini.

“Ini (game PlayStation) akan ada dimana-mana,” kata Yoshida sebagaimana dikutip dari Insider Gaming, Rabu (24/1/2024).

Yoshida mengungkap meski penjualan konsol, khususnya PlayStation 5 terus meningkat, namun perusahaan akan terus berupaya mempertahankan posisinya di posisi teratas dalam industri game di masa depan, apapun caranya.

Ke depan, game PlayStation dipastikan akan hadir juga di PC, mobile, serta cloud dan Yoshida menyinggung saat ini pihaknya tengah fokus bergerak menuju layanan berlangganan untuk game, alih-alih masih menggunakan cara konvensional.

"Di mana pun ada komputasi, pengguna akan dapat memainkan game favorit mereka dengan lancar. Mengapa PlayStation akan tetap menjadi produk inti kami adalah kami akan memperluas pengalaman bermain game kami ke PC, seluler, dan cloud," ujar Yoshida.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
