Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA San Andreas Lamborghini

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |18:04 WIB
Cheat GTA San Andreas Lamborghini
A
A
A

JAKARTA - GTA (Grand Theft Auto) San Andreas merupakan video game petualangan yang dikembangkan oleh Rockstar Games. Permainan ini pertama kali dirilis pada 2004 untuk PlayStation 2. Namun, GTA kini sudah bisa dimainkan di Xbox, Microsoft, hingga Android.

Meski terbilang lawas, game ini masih menjadi primadona bagi para gamers. Keseruan jalan cerita dan memecahkan misi adalah alasan utama mengapa GTA San Andreas masih dimainkan.

Terdapat berbagai misi yang harus dipecahkan dalam GTA San Andreas. Sayangnya, misi tersebut cukup sulit dipecahkan. Maka dari itu, banyak gamer yang mencari tahu cheat dari GTA. Salah satunya adalah cheat GTA San Andreas mobil Lamborghini PC dan lainnya.

Dengan cheat ini, nantinya kamu bisa mendapatkan mobil Lamborghini dengan mudah.

Lamborghini: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan. Darah Kebal: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/326/3148353//gta_san_andreas-iPN6_large.jpg
Cheat GTA San Andreas PC Paling Lengkap di Dunia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/326/3131451//gta_san_andreas-4lfk_large.jpg
Daftar Lengkap Cheat GTA San Andreas PS2 Motor Drag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/326/3122961//grand_theft_auto_v-LtKC_large.jpg
Daftar Cheat GTA 5 untuk PS5 Terlengkap dengan Cara Pakainya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/326/3101504//gta_vi-aWC0_large.jpeg
GTA 6 Dikabarkan Bakal Dirilis pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/326/3095379//gta_san_andreas-1GZW_large.jpg
Daftar Cheat GTA San Andreas di PC Terlengkap 2024
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement