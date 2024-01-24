Cheat GTA San Andreas Lamborghini

JAKARTA - GTA (Grand Theft Auto) San Andreas merupakan video game petualangan yang dikembangkan oleh Rockstar Games. Permainan ini pertama kali dirilis pada 2004 untuk PlayStation 2. Namun, GTA kini sudah bisa dimainkan di Xbox, Microsoft, hingga Android.

Meski terbilang lawas, game ini masih menjadi primadona bagi para gamers. Keseruan jalan cerita dan memecahkan misi adalah alasan utama mengapa GTA San Andreas masih dimainkan.

Terdapat berbagai misi yang harus dipecahkan dalam GTA San Andreas. Sayangnya, misi tersebut cukup sulit dipecahkan. Maka dari itu, banyak gamer yang mencari tahu cheat dari GTA. Salah satunya adalah cheat GTA San Andreas mobil Lamborghini PC dan lainnya.

Dengan cheat ini, nantinya kamu bisa mendapatkan mobil Lamborghini dengan mudah.

Lamborghini: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan. Darah Kebal: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas.

(Rahman Asmardika)