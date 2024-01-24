Dikonfirmasi Nintendo, Layanan Online Play 3DS dan Wii U Ditutup pada 8 April 2024

JAKARTA - Memasuki 2024, Nintendo membagikan kabar mengenai penutupan layanan permainan online dan fungsi lainnya untuk 3DS dan Wii U. Raksasa industri gaming asal Jepang itu mengonfirmasi bahwa layanan online play untuk kedua konsol ini akan berakhir pada 8 April 2024.

Sebagai bagian dari hal ini, Nintendo membagikan pesan khusus yang berterima kasih kepada pelanggan atas dukungan mereka yang berkelanjutan dan juga memposting pembaruan tentang bagaimana pengguna dapat menggabungkan dana eShop yang ada dengan Akun Nintendo mereka sehingga dapat digunakan di Switch.

Nintendo awalnya membuat pengumuman ini pada Oktober tahun lalu, tetapi belum mengonfirmasi tanggalnya. Perlu dicatat bahwa tanggal dan waktu pasti penutupan ini akan bergantung pada wilayah Anda.

Dilansir dari Nintendo Life, pada update sebelumnya, disebutkan bagaimana Pokémon Bank untuk 3DS akan tetap tersedia bahkan setelah layanan online lainnya berakhir, meskipun hal ini juga bisa berakhir "di masa depan". Sedangkan untuk layanan online untuk perangkat lunak dari penerbit "lainnya", juga akan ada "beberapa pengecualian".

Kabar ini menyusul penutupan eShop 3DS dan Wii U pada Maret tahun lalu. Pengguna masih dapat mengunduh perpustakaan game yang ada, namun tidak dapat lagi membeli game.

