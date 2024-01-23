Kantongi Sertifikasi FCC, Samsung Galaxy A35 5G Dirumorkan Meluncur dalam Waktu Dekat

JAKARTA – Samsung Galaxy A35 5G dilaporkan telah mengantongi sertifikasi Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat atau FCC, memunculkan dugaan smartphone itu akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Dilansir dari Gizmochina, Selasa, (23/1/2024) sertifikasi Samsung Galaxy A35 5G terlihat di situs sertifikasi FCC dengan nomor model SM-A356U dan SM-A356E. Dari keterangan yang disertakan tertera bahwa smartphone pabrikan Korea Selatan itu akan memiliki dukungan konektivitas 5G, NFC, dan slot kartu SD.

Dalam daftar dukungan alat uji juga terkuak pengisi daya yang nantinya digunakan memiliki nomor model EP-TA800. Ini menunjukkan bahwa perangkat akan mendukung pengisi daya 25W.

Sayangnya selain informasi yang disebutkan di atas, tidak diketahui lagi rincian tambahan tentang Samsung Galaxy A35 5G. Yang jelas berdasarkan perkiraan, smartphone yang satu ini akan mendapatkan lebih banyak sertifikasi dalam beberapa minggu mendatang.

Bocoran Samsung Galaxy A35 5G sebenarnya telah lebih dulu datang dari database Geekbench. Dikatakan bahwa perangkat akan ditenagai oleh prosesor Exynos 1380 yang disandingkan dengan RAM 6GB onboard dan dikirimkan dengan sistem operasi Android 14.