Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kantongi Sertifikasi FCC, Samsung Galaxy A35 5G Dirumorkan Meluncur dalam Waktu Dekat

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |19:59 WIB
Kantongi Sertifikasi FCC, Samsung Galaxy A35 5G Dirumorkan Meluncur dalam Waktu Dekat
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA Samsung Galaxy A35 5G dilaporkan telah mengantongi sertifikasi Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat atau FCC, memunculkan dugaan smartphone itu akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Dilansir dari Gizmochina, Selasa, (23/1/2024) sertifikasi Samsung Galaxy A35 5G terlihat di situs sertifikasi FCC dengan nomor model SM-A356U dan SM-A356E. Dari keterangan yang disertakan tertera bahwa smartphone pabrikan Korea Selatan itu akan memiliki dukungan konektivitas 5G, NFC, dan slot kartu SD.

Dalam daftar dukungan alat uji juga terkuak pengisi daya yang nantinya digunakan memiliki nomor model EP-TA800. Ini menunjukkan bahwa perangkat akan mendukung pengisi daya 25W.

Sayangnya selain informasi yang disebutkan di atas, tidak diketahui lagi rincian tambahan tentang Samsung Galaxy A35 5G. Yang jelas berdasarkan perkiraan, smartphone yang satu ini akan mendapatkan lebih banyak sertifikasi dalam beberapa minggu mendatang.

Bocoran Samsung Galaxy A35 5G sebenarnya telah lebih dulu datang dari database Geekbench. Dikatakan bahwa perangkat akan ditenagai oleh prosesor Exynos 1380 yang disandingkan dengan RAM 6GB onboard dan dikirimkan dengan sistem operasi Android 14.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Samsung Galaxy A35 samsung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163488/samsung_galaxy_tab_s10_ultra-udSa_large.jpg
Bocoran Baru, Galaxy Tab S11 Ultra Bakal Lebih Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/57/3156473/samsung-JKoU_large.jpg
Bocoran Baru Smartphone Lipat 3 Pertama Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145338/samsung_galaxy_z_fold_6-Vzuc_large.jpg
Sertifikasi Global, Intip Bocoran Smartphone Lipat 3 Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133668/bespoke_ai-2rWO_large.jpg
Samsung Luncurkan Lini Perangkat Rumah Tangga Pintar Berbasis AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/57/3103486/samsung_galaxy_s25_slim-vN2J_large.jpg
Muncul di Geekbench, Skor Galaxy S25 Slim Jadi yang Terendah Dibandingkan Model S25 Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/57/3101490/iphone_17_air-3wpk_large.jpg
5 Bocoran Baru iPhone 17 Air dan Samsung Galaxy S25 Slim, dari Harga hingga Dimensi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement