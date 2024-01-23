Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iOS 17.3 Dirilis, Perkenalkan Perlindungan Perangkat Dicuri dan Fitur Lainnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |13:14 WIB
Foto: Reuters.
JAKARTA - Apple merilis iOS 17.3 pada Senin, (22/1/2024) lebih dari sebulan setelah perusahaan merilis iOS 17.2. Pembaruan terkini menghadirkan beberapa fitur baru, seperti Perlindungan Perangkat yang Dicuri, serta perbaikan bug pada iPhone Anda.

Untuk mengunduh pembaruan, buka Pengaturan > Umum > Pembaruan Perangkat Lunak, ketuk Instal Sekarang dan ikuti petunjuk di layar.

Berikut adalah fitur-fitur baru yang dihadirkan iOS 17.3 ke iPhone Anda.

Perlindungan Perangkat yang Dicuri

iOS 17.3 Apple memperkenalkan Perlindungan Perangkat yang Dicuri ke iPhone Anda, yang bertujuan membantu melindungi Anda dan data Anda.

Menurut David Lumb dari CNET, Perlindungan Perangkat yang Dicuri mengharuskan Anda memasukkan otentikasi biometrik, seperti ID Wajah dan ID Sentuh, beberapa kali untuk mengakses beberapa pengaturan dan informasi sensitif Anda, seperti kata sandi ID Apple Anda. Fitur ini menggunakan mekanisme baru, yang disebut Penundaan Keamanan, saat Anda mencoba mengubah pengaturan ini.

Jika Anda mencoba mengubah pengaturan ini saat Anda jauh dari lokasi yang familier, misalnya rumah, Perlindungan Perangkat yang Dicuri akan meminta Anda memasukkan informasi biometrik, seperti pemindaian wajah atau sidik jari, dua kali; sekali pada awalnya dan kemudian lagi setelah satu jam. Namun, karena Perlindungan Perangkat yang Dicuri hanya melindungi beberapa pengaturan, Anda masih harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi informasi lainnya, seperti akun media sosial Anda. Ini adalah fitur keamanan opsional, tetapi Apple menyarankan semua orang untuk mengaktifkannya.

      
