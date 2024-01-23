Sejumlah HP Jadul Samsung Akan Kedapatan Uji Coba Update One UI 6.1, Ini Daftarnya

JAKARTA - Update One UI 6.1 yang telah memulai debutnya di Samsung Galaxy S24 Series beberapa hari lalu kabarnya akan hadir juga untuk ponsel Samsung jadul yang dirilis pada 2021.

Android Authority melaporkan bahwa saat ini Samsung tengah melakukan uji coba One UI 6.1 untuk beberapa ponsel lawasnya. Mereka diperkirakan akan kedapatan update tersebut pada paruh pertama 2024.

Lantas apa saja hp jadul Samsung kedapatan One UI 6.1? Tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah daftarnya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (23/1/2024):

- Galaxy S22 series

- Galaxy S21 series

- Galaxy Z Fold 4 and Galaxy Z Flip 4

- Galaxy S21 FE

- Galaxy A54

- Galaxy A34

BACA JUGA: Daftar HP Samsung yang Kebagian Update Android 14 dan One UI 6

Selain daftar hp di atas, Samsung juga telah memastikan kehadiran One UI 6.1 pada sejumlah perangkat yang masih terbilang baru dalam waktu dekat. Berikut ini daftarnya, seperti yang telah diumumkan Samsung baru-baru ini:

- Galaxy S23

- Galaxy S23+

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23 FE

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S9+

- Galaxy Tab S9 Ultra

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 5