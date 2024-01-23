Cara Menggunakan WhatsApp Tanpa Nomor HP

JAKARTA - :Sebagai aplikasi yang diperuntukkan sebagai pertukaran pesan baik dalam bentuk teks, panggilan suara, ataupun video, WhatsApp menjadi salah satu aplikasi populer digunakan.

Pemakaian WhatsApp memang tergolong mudah, pemakai hanya perlu sebuah nomor resmi aktif untuk didaftarkan pada WhatsApp dan melakukan verifikasi yang kodenya akan terkirim lewat SMS. Dengan begitu Anda sudah bisa terhubung dengan orang lain menggunakan nomor tersebut.

Namun jika Anda ingin membuat akun WhatsApp baru namun tidak mau menggunakan nomor baru, ada cara menggunakan WhatsApp tanpa nomor HP. Berikut ini caranya:

1. Menggunakan Nomor Virtual

Cara ini dapat Anda gunakan untuk memakai WhatsApp tanpa nomor HP. Nomor virtual ini bisa Anda jadikan sebagai nomor untuk verifikasi pada akun WhatsApp. Banyak situs yang menyediakan nomor virtual dengan gratis dan juga berbayar.

Sayangnya kemungkinan untuk berhasil menggunakan nomor virtual hanya kecil. Hal ini karena WhatsApp kerap memblokir nomor-nomor yang mencurigakan sehingga tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran.

2. Menggunakan Nomor Darurat

Cara ini sebenarnya hanya dapat dilakukan pada beberapa merk HP saja, namun tidak ada salahnya untuk mencoba.

Cara menggunakan WhatsApp menggunakan nomor darurat ini adalah dengan mencabut SIM card pada HP sementara. Lalu daftarkan WhatsApp Anda menggunakan jaringan Wi-Fi. Masukkan nomor darurat pada kolom verifikasi, dan abaikan langkah ketika diminta untuk verifikasi melalui SMS hingga muncul opsi verifikasi melalui sambungan telepon.