HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Emak-Emak Naik Motor Bonceng 7, Bawa Anak-Anak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |18:50 WIB
Viral Emak-Emak Naik Motor Bonceng 7, Bawa Anak-Anak
Viral emak-emak naik motor bonceng 7. (tangkapan layar YouTube Buletin iNews)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial emak-emak mengendarai motor dengan membonceng 6 orang lainnya. Total, dalam satu sepeda motor matic tersebut ada 7 orang, termasuk 3 anak-anak.

Peristiwa ini diketahui terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video yang beredar luas, tampak emak-emak bonceng 7 melintasi Jembatan Ampera dengan kecepatan tinggi.

Ketujuh orang di motor itu terdiri atas 4 emak-emak dan 3 anak-anak. Seluruh orang yang naik motor tersebut tak ada yang mengenakan helm.

Aksi tak terpuji itu mendapat sorotan dari publik, termasuk netizen. Satlantas Polrestabes Palembang langsung mengamankan pengendara.

Kasatlantas Polrestabes Palembang, AKBP Emil Eka Putra menjelaskan, pihaknya menjatuhkan hukuman tilang dan menyita motor tersebut. Langkah ini diambil guna memberikan efek jera dan memberi peringatan kepada pengendara lainnya.

"Melaksanakan kegiatan antara lain edukasi, sangat penting untuk menghindari yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. Selain dengan edukasi juga memberikan tindakan hukum berupa tilang. Ada beberapa pasal yang kami kenakan kepada yang bersangkutan," katanya, mengutip Youtube Buletin iNews, Selasa (23/1/2024).

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
