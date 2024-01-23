Sepeda Motor Kaneda dari Manga Akira Bakal Dijual untuk Umum, Harganya Rp400 Jutaan

Sepeda motor Kaneda dari Manga Akira bakal dijual untuk umum, harga Rp400 jutaan. (Bel&Bel)

JAKARTA - Studio Bel&Bel tengah membuat sepeda motor replika dari manga Akira yang populer pada 1980-an, karya Katsuhiro Otoma. Studio yang berbasis di Barcelona, Spanyol, itu nantinya akan dijual kepada penggemar manga tersebut.

Melansir newatlas.com, Selasa (23/1/2024), Akira yang juga diangkat menjadi anime berlatar masa depan mimpi buruk Tokyo, yang dibangun di lokasi nuklir. Salah satu karakter utama dalam serial tersebut adalah pemimpin geng remaja Shotaro Kaneda. Ia mengendarai sepeda motor low ride dengan warna merah mencolok.

Studio di Spanyol yang terkenal dengan daur ulang kendaraan ikonik menjadi karya seni dan furnitur yakni Bel&Bel tengah membuat replika motor listrik Kaneda. Replika itu nantinya akan dijual kepada penggemar.

Prototipe yang baru dibuat menggunakan sasis yang dimodifikasi dari skuter Yamaha Majesty YO250, dengan lengan ayun yang disumbangkan dari Honda VFR 800, menurut laporan RideApart.

Bel&Bel juga melaporkan, replika itu dilengkapi mesin motor dengan pembakaran internal Yamaha dan motor listrik.

Replika fungsional terbaru sedang dibuat khusus dari awal. Sepeda motor Kaneda ini akan diproduksi build-to-order terbatas seharga €24.000 atau sekitar Rp400 juta.

Replika ini menggunakan sasis logam dengan panel fiberglass dan serat karbon. Selain itu, menggunakan motor mid-drive 72-V/5.000-W yang menggerakkan roda belakang melalui Gates Carbon Belt.

Bel&Bel memperhitungkan motor merah ini akan memiliki torsi 520 Nm di roda belakang. Sepeda motor Kaneda ini memiliki akselerasi hingga 100 km/jam dalam enam detik dan memiliki kecepatan tertinggi 150 km/jam.

"Kami belum mengetahui kapasitas baterainya. Namun, dilaporkan bahwa port pengisian daya akan dipasang di tutup bahan bakar tipe kompetisi asli," katanya.