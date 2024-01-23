Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sepeda Motor Kaneda dari Manga Akira Bakal Dijual untuk Umum, Harganya Rp400 Jutaan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:16 WIB
Sepeda Motor Kaneda dari Manga Akira Bakal Dijual untuk Umum, Harganya Rp400 Jutaan
Sepeda motor Kaneda dari Manga Akira bakal dijual untuk umum, harga Rp400 jutaan. (Bel&Bel)
A
A
A

JAKARTA - Studio Bel&Bel tengah membuat sepeda motor replika dari manga Akira yang populer pada 1980-an, karya Katsuhiro Otoma. Studio yang berbasis di Barcelona, Spanyol, itu nantinya akan dijual kepada penggemar manga tersebut.

Melansir newatlas.com, Selasa (23/1/2024), Akira yang juga diangkat menjadi anime berlatar masa depan mimpi buruk Tokyo, yang dibangun di lokasi nuklir. Salah satu karakter utama dalam serial tersebut adalah pemimpin geng remaja Shotaro Kaneda. Ia mengendarai sepeda motor low ride dengan warna merah mencolok.

Studio di Spanyol yang terkenal dengan daur ulang kendaraan ikonik menjadi karya seni dan furnitur yakni Bel&Bel tengah membuat replika motor listrik Kaneda. Replika itu nantinya akan dijual kepada penggemar.

Prototipe yang baru dibuat menggunakan sasis yang dimodifikasi dari skuter Yamaha Majesty YO250, dengan lengan ayun yang disumbangkan dari Honda VFR 800, menurut laporan RideApart.

Bel&Bel juga melaporkan, replika itu dilengkapi mesin motor dengan pembakaran internal Yamaha dan motor listrik.

Replika fungsional terbaru sedang dibuat khusus dari awal. Sepeda motor Kaneda ini akan diproduksi build-to-order terbatas seharga €24.000 atau sekitar Rp400 juta.

Replika ini menggunakan sasis logam dengan panel fiberglass dan serat karbon. Selain itu, menggunakan motor mid-drive 72-V/5.000-W yang menggerakkan roda belakang melalui Gates Carbon Belt.

Bel&Bel memperhitungkan motor merah ini akan memiliki torsi 520 Nm di roda belakang. Sepeda motor Kaneda ini memiliki akselerasi hingga 100 km/jam dalam enam detik dan memiliki kecepatan tertinggi 150 km/jam.

"Kami belum mengetahui kapasitas baterainya. Namun, dilaporkan bahwa port pengisian daya akan dipasang di tutup bahan bakar tipe kompetisi asli," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/53/2991559/mengenal-fitur-abs-pada-motor-penting-untuk-pengendara-QJPYTJvUdn.jpg
Mengenal Fitur ABS pada Motor, Penting untuk Pengendara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/53/2974110/7-motor-yang-cocok-untuk-tinggi-badan-150-cm-SjXjdv9Kkq.jpeg
7 Motor yang Cocok untuk Tinggi Badan 150 cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/53/2966555/6-pilihan-motor-roda-3-untuk-usaha-KjF0XIsfcy.jpeg
6 Pilihan Motor Roda 3 untuk Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/53/2965790/pernahkah-mendengar-istilah-motor-kapcai-ternyata-ini-artinya-BjR7mbI9es.jpg
Pernahkah Mendengar Istilah Motor Kapcai? Ternyata Ini Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/53/2957567/rekomendasi-5-motor-terbaru-tahun-2024-yang-harganya-murah-CMG8FvWtzz.jpg
Rekomendasi 5 Motor Terbaru tahun 2024 yang Harganya Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/53/2908077/kemungkinan-menjadi-kendaraan-mahfud-md-mengulik-motor-murah-honda-revo-125-milik-cawapres-dari-ganjar-pranowo-LfQEeA26mG.jpg
Kemungkinan Menjadi Kendaraan Mahfud MD, Mengulik Motor Murah Honda Revo 125 Milik Cawapres dari Ganjar Pranowo
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement