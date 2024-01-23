BMW Patenkan Rangka Monocoque untuk Sepeda Motor Listrik

JAKARTA - BMW telah berupaya mengembangkan sepeda motor listrik dalam beberapa waktu terakhir. Kini, BMW mematenkan rangka monocoque untuk sepeda motor listrik.

Diketahui, BMW telah memperkenalkan tipe CE 04 dan CE 02 sebelumnya.

"Ide tersebut semakin kuat jika kita melihat gambar paten BMW yang dipresentasikan rekan-rekan kami di Cycleworld," demikian laporan motorcyclesports.net, dikutip Selasa (23/1/2024).

"Di dalamnya tergambar jelas rangka sepeda motor monocoque yang juga berfungsi sebagai wadah baterai, dengan motor dipasang memanjang dan di bawah rangka," lanjut laporan tersebut.

Ide ini tidak sepenuhnya baru, baik di BMW atau pabrikan lainnya. Ini merupakan cara rasional untuk menyediakan wadah baterai dan kontrol elektronik tanpa mengubah jumlah atau ukurannya, yang bisa berdampak pada bentuk rangka. Selain itu, rangka monocoque ini memberikan perlindungan signifikan jika terjadi kecelakaan.

Tidak seperti prototipe E-Roadster, yang memiliki rangka tubular tempat unit penggerak listrik dipasang, rangka paten ini hanya mengganti “modul” head tube dan struktur yang menampung poros swingarm.

"Solusi jenis ini bahkan telah dibayangkan dalam prototipe Vision DC Roadster 2019 BMW, yang dudukan suspensinya dibaut ke blok tengah yang terdiri atas rakitan baterai/rangka," tulis motorcyclesports.net.