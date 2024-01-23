Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Mobil Suzuki Carry di Indonesia

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:13 WIB
Segini Pajak Mobil Suzuki Carry di Indonesia
Segini pajak mobil Suzuki Carry. (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suzuki Carry telah menarik perhatian banyak pengguna di Indonesia. Mobil ini hadir dalam varian minibus dan pickup.

Mobil ini mampu mengangkut hingga delapan penumpang, menawarkan kenyamanan dan keamanan dengan desain kabin yang luas.

Sementara itu, varian pickup Carry hadir dengan bak terbuka yang luas, ideal untuk kebutuhan pengangkutan barang.

Bagi Anda yang ingin memiliki mobil ini, wajib tahu berapa biaya pajak yang akan dikeluarkan. Sekedar informasi, biaya pajak mobil ini tidaklah seragam dan dapat bervariasi tergantung pada transmisi, tipe, dan tahun keluaran.

Lantas berapa biaya pajak dari Suzuki Carry? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (23/1/2024), berikut pajak dari Carry :

Pajak Mobil Carry Varian Biasa

Tahun 2006

* CARRY ST100: Rp 903.000

* SUPER CARRY ST 100: Rp 882.000

Tahun 2007

* CARRY ST100: Rp 945.000

* SUPER CARRY ST 100: Rp 903.000

Tahun 2008

* CARRY ST100: Rp 1.029.000

* SUPER CARRY ST 100: Rp 1.029.000

Tahun 2009

* CARRY ST100: Rp 1.113.000

* SUPER CARRY ST 100: Rp 1.029.000

Tahun 2010

* CARRY ST100: Rp 1.176.000

Tahun 2011

* CARRY ST100: Rp 1.239.000

Tahun 2012

* CARRY ST 100: Rp 1.365.000

Tahun 2014

* CARRY V APV SDX MT: Rp 1.995.000

Tahun 2019

* CARRY GX 4X2 MT: Rp 2.184.000

Tahun 2020

* CARRY GX 4X2 MT: Rp 2.205.000

Tahun 2021

* CARRY GX 4X2 MT: Rp 2.268.000

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178581/suzuki_grand_vitara_phantom_blaq_edition-2sF9_large.jpg
Suzuki Siapkan Model Baru di GJAW 2025, Grand Vitara Blaq Edition?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/15/3175560/suzuki_address_125-nRVP_large.jpg
Suzuki Address Baru Meluncur, Sekali Isi BBM Full Tembus 280 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175054/suzuki_xbee-Iy2O_large.jpg
Suzuki Luncurkan Mobil Hybrid Boxy, Harganya Rp200 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/15/3173681/suzuki_access-u3hV_large.jpg
Suzuki Yakin Penjualan Motor Tahun Depan Naik, Asalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173428/suzuki_e_access-TSUn_large.jpg
Suzuki Siap Luncurkan Motor Listrik di Indonesia Tahun Depan, e-Access?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/15/3172838/suzuki_access_125-kMyC_large.jpg
Adu Spesifikasi Skutik Rp20 Jutaan, Suzuki Access dan Yamaha Grand Filano
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement