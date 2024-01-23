Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Palworld Dituding Plagiat Desain Pokemon, Ini Tanggapan dari NIntendo

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |17:28 WIB
Palworld Dituding Plagiat Desain Pokemon, Ini Tanggapan dari NIntendo
Foto: Pocketpair.
JAKARTA - Palworld, game online open world survival crafting yang digambarkan sebagai “Pokemon dengan pistol” telah menjadi sensasi, membuat semua orang memainkan dan membicarakannya. Namun, Palworld menghadpai kontroversi terkait tuduhan plagiarism.

Dalam Palworld, pemain dapat menangkap, melatih, mempekerjakan, dan melatih monster yang dinamakan dengan pal. Terdapat lebih dari 100 tipe pal yang dapat para player temui di dalam game ini.

Pengembang Palworld, Pocketpair telah dituduh menjiplak desain monster game popular Nintendo, Pokemon untuk desain pal pada game mereka. Bahkan netizen mengatakan bahwa Pocketpair mungkin menghadapi gugatan hokum terkait tuduhan plagiarisme ini.

Sejak dirilisnya Palworld pada 19 Januari, banyak pihak menunggu tanggapan dari Nintendo sebagai pemilik properti intelektual (IP) dari Pokemon.

Reporter Bloomberg, Takashi Mochizuki, Bloomberg telah berhasil mendapatkan tanggapan dari Nintendo dan mengonfirmasi bahwa raksasa gaming Jepang itu mengetahui mengenai Palworld. Meski begitu, Mochizuki mengatakan bahwa Nintendo tidak akan mengomentari "kasus individual".

Halaman:
1 2
      
