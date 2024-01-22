6 Cara Mengatasi Cat Mobil Putih Yang Menguning

JAKARTA - Bagi Anda para pengendara mobil, jangan lupa untuk tetap perhatikan kondisi mobil Anda. Kondisi mobil yang baik akan mempengaruhi kenyamanan Anda dalam berkendara.

Namun, pernahkah Anda mengalami masalah cat yang menguning pada bagian bodi mobil Anda? Pastinya Anda sangat merasa kesal karena sulit dihilangkan.

Apalagi jika mobil yang Anda digunakan untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Maka dari itu perhatikan Langkah-langkah untuk menghilangkan cat yang menguning pada bagian mobil Anda.

Lantas, bagaimana cara menghilangkan cat mobil yang menguning? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (22/1/2024). Inilah cara mengatasi cat mobil putih yang menguning.

Berikut adalah beberapa metode efektif untuk menghilangkan noda kuning pada cat mobil:

1. Pasta Baking Soda dan Air

- Buatlah pasta dengan mencampurkan 1 sendok teh baking soda dengan 2 sendok teh air.

- Oleskan pasta ini pada noda kuning dan gosok dengan lembut menggunakan spons atau kain lembut.

- Bilas dengan air bersih dan lap hingga kering.

- Metode ini terutama cocok untuk cat mobil berbahan enamel dan keramik.