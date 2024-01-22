Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

6 Cara Mengatasi Cat Mobil Putih Yang Menguning

6 Cara Mengatasi Cat Mobil Putih Yang Menguning
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Bagi Anda para pengendara mobil, jangan lupa untuk tetap perhatikan kondisi mobil Anda. Kondisi mobil yang baik akan mempengaruhi kenyamanan Anda dalam berkendara.

Namun, pernahkah Anda mengalami masalah cat yang menguning pada bagian bodi mobil Anda? Pastinya Anda sangat merasa kesal karena sulit dihilangkan.

Apalagi jika mobil yang Anda digunakan untuk kebutuhan transportasi sehari-hari. Maka dari itu perhatikan Langkah-langkah untuk menghilangkan cat yang menguning pada bagian mobil Anda.

Lantas, bagaimana cara menghilangkan cat mobil yang menguning? Dilansir dari berbagai sumber, Senin (22/1/2024). Inilah cara mengatasi cat mobil putih yang menguning.

Berikut adalah beberapa metode efektif untuk menghilangkan noda kuning pada cat mobil:

1. Pasta Baking Soda dan Air

- Buatlah pasta dengan mencampurkan 1 sendok teh baking soda dengan 2 sendok teh air.

- Oleskan pasta ini pada noda kuning dan gosok dengan lembut menggunakan spons atau kain lembut.

- Bilas dengan air bersih dan lap hingga kering.

- Metode ini terutama cocok untuk cat mobil berbahan enamel dan keramik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/53/3069734/grab-i87s_large.jpg
Cara Orderan Grab Nyangkut Terus, Ini 6 Tipsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/52/3013072/airbag_mobil_meledak-qlUX_large.jpg
Kenapa Airbag Mobil Bisa Meledak Sendiri? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/53/3013068/rem_motor-2Hvq_large.jpg
Jari Terus Berada di Tuas Rem Motor, Waspada Bahaya Mengintai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/52/3008712/mobil-sudah-lama-tak-dipakai-ini-tips-menyalakannya-oh1qxOBJzQ.jpg
Mobil Sudah Lama Tak Dipakai, Ini Tips Menyalakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/53/3008433/ban-belakang-motor-lebih-cepat-botak-dibandingkan-ban-depan-mitos-atau-fakta-n9UyF8ub3b.jpg
Ban Belakang Motor Lebih Cepat Botak Dibandingkan Ban Depan, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/52/3007911/air-menetes-dari-kolong-mobil-ini-penyebabnya-ouTwmZCC9F.jpg
Air Menetes dari Kolong Mobil, Ini Penyebabnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement