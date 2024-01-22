Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Apakah Selimut di Kereta Api Eksekutif Boleh Dibawa Pulang?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:26 WIB
Apakah Selimut di Kereta Api Eksekutif Boleh Dibawa Pulang?
Ilustrasi apakah selimut di kereta api ( Foto: Okezone)
APAKAH selimut di kereta api eksekutif boleh dibawa pulang? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi penumpang yang baru pertama kali menggunakan moda transportasi tersebut.

Dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (KAI) menghadirkan kembali fasilitas selimut gratis untuk penumpang kereta api (KA) kelas eksekutif. Hal itu diketahui dari sejumlah twit konsumen KAI dengan memperlihatkan fasilitas selimut gratis tersebut.

Lantas apakah selimut di kereta api eksekutif boleh dibawa pulang? Tentunya hal itu dilarang. Dikarenakan, selimut yang diberikan di kereta harus dikembalikan ketika akan turun di stasiun tujuan.

Sementara itu, kereta api eksekutif hanya menampung kapasitas 50 penumpang. Fasilitas yang akan kamu dapatkan pun lebih maksimal. Susunan tempat duduk kelas eksekutif adalah 2-2. Kursinya empuk dan bisa diatur sesuai keinginan. Ruang kakinya lebar dan ada pijakan kaki, sehingga kamu lebih nyaman ketika meluruskan kaki.

Kelas ini juga telah dilengkapi dengan colokan listrik, selimut, televisi, meja makan, toilet, AC, bahkan wifi yang tersedia di beberapa kereta. Waktu tempuh kereta eksekutif juga lebih cepat, karena tidak berhenti di banyak stasiun.

