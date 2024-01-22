Advertisement
TECHNO

Solusi Praktis Panggilan untuk WhatsApp yang Terus Menghubungkan

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |19:37 WIB
Solusi Praktis Panggilan untuk WhatsApp yang Terus Menghubungkan
Foto: Reuters.
JAKARTA - Dalam era di mana komunikasi telah bergeser ke platform digital, aplikasi WhatsApp menjadi salah satu pilihan utama bagi pengguna untuk melakukan panggilan suara dan video call. Namun, tak jarang pengguna menghadapi kendala ketika WhatsApp terus-menerus menghubungkan panggilan. Panggilan WhatsApp yang terus menghubungkan bisa menjadi pengalaman frustrasi, terutama jika sinyal di ponsel Anda tergolong baik.

Sejumlah faktor dapat menjadi penyebab terjadinya kendala ini, mulai dari masalah sistem hingga izin akses yang belum diberikan. Berikut telah dirangkum beberapa penyebab sekaligus solusi yang dapat Anda coba.

1. Terdapat gangguan pada sistem WhatsApp

Pertama-tama, perlu diingat bahwa WhatsApp, seperti aplikasi lainnya, tidak luput dari kemungkinan error sistem. Jika Anda mengalami masalah panggilan yang terus menghubungkan, kemungkinan besar hal tersebut disebabkan oleh gangguan pada server WhatsApp atau kesalahan pada sistem aplikasi. Solusinya adalah bersabar dan menunggu hingga sistem kembali normal.

2. Memberikan izin akses yang diperlukan

Saat pertama kali menggunakan panggilan WhatsApp, pastikan Anda memberikan izin akses yang diperlukan, seperti izin untuk mengakses mikrofon di perangkat Anda. Jika Anda tidak memberikan izin tersebut, panggilan bisa mengalami kendala dan terus menghubungkan. Periksa pengaturan izin di aplikasi WhatsApp dan pastikan semua yang diperlukan telah diaktifkan.

