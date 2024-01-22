Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rp80 Juta Dapat Mobil Apa? Ini Dia Rekomendasinya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |07:32 WIB
Rp80 Juta Dapat Mobil Apa? Ini Dia Rekomendasinya
Ilustrasi ( Foto: Hyundai)
A
A
A

INILAH 80 juta dapat mobil apa? Ini dia rekomendasinya yang bias menjadi pilihan Anda. Namun mencari mobil dengan budget 80 juta bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, mencari mobil bekas dengan kondisi yang masih prima adalah solusi terbaik yang dapat menjadi pilihan.

Perlu dicatat, saat memutuskan membeli mobil bekas harus diperhatikan bagaimana surat-surat dan kelengkapan mobil. Pastikan pula bahwa seluruh komponen mobil masih dalam keadaan baik.

Selain itu, juga perlu menyiapkan uang cadangan barangkali mobil yang kita pilih memerlukan sedikit perawatan sebelum kita gunakan.

Berikut adalah 8 rekomendasi mobil bekas yang bisa dibeli dengan budget 80 jutaan.

1. Honda CR-V

Honda CR-V menjadi salah satu mobil SUV compact yang sangat populer di masyarakat. Ruang kabinnya sangat luas dengan performa yang apik dan irit bahan bakar membuatnya dapat menjadi pilihan. Di pasar mobil bekas, mobil ini dapat dibeli mulai dari harga 80 jutaan.

2. Daihatsu Ayla

Harga Rp80 juta sangat cocok untuk mobil bertipe Low-Cost Green Car (LCGC) dan Daihatsu Ayla dapat menjadi pilihannya. Mobil ini dibekali mesin 998cc dan sangat irit bahan bakar.

Harga barunya, Daihatsu Ayla dibanderol dengan harga Rp 135 juta. Namun untuk versi berkas Daihatsu Ayla edisi 2014-2016, mobil ini sudah bisa dibeli mulai 80 jutaan saja.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180543//toyota_bz4x-TyJM_large.jpg
NJKB Toyota bZ4X Rakitan Lokal Terungkap, Mulai Rp700 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178877//toyota-1qNO_large.jpg
Toyota Siap Luncurkan 3 Mobil di GJAW 2025, Termasuk Veloz Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/15/3178498//toyota-qLEP_large.jpg
Toyota Sebut Penggunaan Etanol pada BBM Bukan Hal Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178230//toyota_land_cruiser-u3k0_large.jpg
Toyota Land Cruiser FJ Meluncur, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/15/3178178//toyota_kijang_innova_zenix_hybrid_di_iims_2025-WMg8_large.jpg
Toyota Innova Zenix Jadi Mobil Hybrid Terlaris September 2025, HR-V Salip Fronx
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/15/3177812//toyota_bz3x-7Ffz_large.jpg
Toyota bZ3X Setir Kanan Meluncur, Dijual Mulai Rp488 Jutaan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement