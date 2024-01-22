Rp80 Juta Dapat Mobil Apa? Ini Dia Rekomendasinya

INILAH 80 juta dapat mobil apa? Ini dia rekomendasinya yang bias menjadi pilihan Anda. Namun mencari mobil dengan budget 80 juta bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, mencari mobil bekas dengan kondisi yang masih prima adalah solusi terbaik yang dapat menjadi pilihan.

Perlu dicatat, saat memutuskan membeli mobil bekas harus diperhatikan bagaimana surat-surat dan kelengkapan mobil. Pastikan pula bahwa seluruh komponen mobil masih dalam keadaan baik.

Selain itu, juga perlu menyiapkan uang cadangan barangkali mobil yang kita pilih memerlukan sedikit perawatan sebelum kita gunakan.

Berikut adalah 8 rekomendasi mobil bekas yang bisa dibeli dengan budget 80 jutaan.

1. Honda CR-V

Honda CR-V menjadi salah satu mobil SUV compact yang sangat populer di masyarakat. Ruang kabinnya sangat luas dengan performa yang apik dan irit bahan bakar membuatnya dapat menjadi pilihan. Di pasar mobil bekas, mobil ini dapat dibeli mulai dari harga 80 jutaan.

2. Daihatsu Ayla

Harga Rp80 juta sangat cocok untuk mobil bertipe Low-Cost Green Car (LCGC) dan Daihatsu Ayla dapat menjadi pilihannya. Mobil ini dibekali mesin 998cc dan sangat irit bahan bakar.

Harga barunya, Daihatsu Ayla dibanderol dengan harga Rp 135 juta. Namun untuk versi berkas Daihatsu Ayla edisi 2014-2016, mobil ini sudah bisa dibeli mulai 80 jutaan saja.