Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Daftar Ponsel Samsung yang Kebagian Update One UI 6.1

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |17:53 WIB
Ini Daftar Ponsel Samsung yang Kebagian Update One UI 6.1
A
A
A

JAKARTA Samsung akan memperkenalkan perdana update untuk One UI 6.1 di ponsel terbarunya Samsung Galaxy S24 Series yang meluncur beberapa hari lalu. Namun, antarmuka ini dikabarkan akan turut hadir di beberapa smartphone lama Samsung.

Untuk diketahui, update One UI 6.1 membawa pembaruan perangkat lunak baru yang bertanggung jawab atas fitur AI yang dimiliki Samsung Galaxy S24 Series. Termasuk pengeditan dan wallpaper generatif hingga terjemahan langsung.

Fitur-fitur ini meskipun bukan sesuatu yang benar-benar baru, namun berhasil memberikan nilai sebenarnya di seluruh perangkat lunak. Fitur yang dihadirkan dapat memberikan pengalaman luar biasa kepada pengguna.

Nah tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah daftar hp Samsung yang bakal kebagian One UI 6.1 pada paruh pertama 2024 ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Minggu (21/1/2024):

- Galaxy S23

- Galaxy S23+

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23 FE

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S9+

- Galaxy Tab S9 Ultra

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 5.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/57/3163488/samsung_galaxy_tab_s10_ultra-udSa_large.jpg
Bocoran Baru, Galaxy Tab S11 Ultra Bakal Lebih Tipis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/57/3156473/samsung-JKoU_large.jpg
Bocoran Baru Smartphone Lipat 3 Pertama Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145338/samsung_galaxy_z_fold_6-Vzuc_large.jpg
Sertifikasi Global, Intip Bocoran Smartphone Lipat 3 Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/57/3133668/bespoke_ai-2rWO_large.jpg
Samsung Luncurkan Lini Perangkat Rumah Tangga Pintar Berbasis AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/57/3103486/samsung_galaxy_s25_slim-vN2J_large.jpg
Muncul di Geekbench, Skor Galaxy S25 Slim Jadi yang Terendah Dibandingkan Model S25 Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/57/3101490/iphone_17_air-3wpk_large.jpg
5 Bocoran Baru iPhone 17 Air dan Samsung Galaxy S25 Slim, dari Harga hingga Dimensi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement