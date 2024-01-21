Ini Daftar Ponsel Samsung yang Kebagian Update One UI 6.1

JAKARTA – Samsung akan memperkenalkan perdana update untuk One UI 6.1 di ponsel terbarunya Samsung Galaxy S24 Series yang meluncur beberapa hari lalu. Namun, antarmuka ini dikabarkan akan turut hadir di beberapa smartphone lama Samsung.

Untuk diketahui, update One UI 6.1 membawa pembaruan perangkat lunak baru yang bertanggung jawab atas fitur AI yang dimiliki Samsung Galaxy S24 Series. Termasuk pengeditan dan wallpaper generatif hingga terjemahan langsung.

Fitur-fitur ini meskipun bukan sesuatu yang benar-benar baru, namun berhasil memberikan nilai sebenarnya di seluruh perangkat lunak. Fitur yang dihadirkan dapat memberikan pengalaman luar biasa kepada pengguna.

Nah tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah daftar hp Samsung yang bakal kebagian One UI 6.1 pada paruh pertama 2024 ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber pada Minggu (21/1/2024):

- Galaxy S23

- Galaxy S23+

- Galaxy S23 Ultra

- Galaxy S23 FE

- Galaxy Tab S9

- Galaxy Tab S9+

- Galaxy Tab S9 Ultra

- Galaxy Z Fold 5

- Galaxy Z Flip 5.