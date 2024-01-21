Advertisement
Samsung Pastikan Galaxy AI Bisa Dinikmati Gratis hingga Akhir 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |11:14 WIB
Samsung Pastikan Galaxy AI Bisa Dinikmati Gratis hingga Akhir 2025
Foto: Samsung.
JAKARTA - Samsung Galaxy AI resmi dirilis bersama dengan perangkat Galaxy S24, Galaxy S24+, dan Galaxy S24 Ultra pada Galaxy Unleashed 2024 pekan ini. Samsung telah mengonfirmasi bahwa fitur berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) ini akan bisa dinikmati oleh para pengguna secara gratis hingga akhir tahun depan.

Dalam catatannya, Samsung memastikan bahwa fitur Galaxy AI ini akan diberikan secara gratis hingga akhir tahun 2025 pada perangkat Samsung Galaxy yang didukung. Sayangnya belum diketahui berapa biaya yang akan dikenakan para pengguna di masa mendatang.

“Fitur Galaxy AI akan diberikan secara gratis hingga akhir tahun 2025 pada perangkat Samsung Galaxy yang didukung. Ketentuan berbeda mungkin berlaku untuk fitur AI yang disediakan oleh pihak ketiga," kata Samsung dikutip dari Gizchina.

Untuk diketahui, fitur Galaxy AI sendiri memiliki berbagai kemampuan yang bisa dioperasikan secara langsung di perangkat. Fokus besarnya ada pada fitur kamera, mengingat Samsung sendiri sudah menjadi salah satu raja fotografi seluler.

Samsung menggunakan Galaxy AI untuk bantuan pengeditan gambar, peningkatan zoom, foto cahaya rendah yang lebih tajam, dan peningkatan kinerja penghapus objek. Pengguna juga bisa mendapatkan alat pengeditan baru, seperti kemampuan untuk memindahkan objek di foto atau mengubah ukurannya.

Topik Artikel :
Samsung Galaxy AI samsung
