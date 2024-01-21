Ingin Jadi TikToker Sukses?, Simak Beberapa Langkah Ini

JAKARTA – TikTok menjadi salah satu media yang kini umum digunakan untuk meraih pundi-pundi penghasilan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan dari TikTok mulai dari berdagang, menjadi influencer, hingga membuat konten bersponsor, yang bisa dilakukan jika Anda menjadi seorang TikToker sukses.

Nah untuk kalian yang ingin menjadi TikToker sukses dan dapat menghasilkan uang, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Berikut paparannya, melansir berbagai sumber, Minggu (21/1/2024).

1. Jadilah unik

Untuk dapat menarik perhatian pengguna lain, jadilah sosok yang unik. Sasar pasar dan buatlah video yang tidak biasa dan belum dicoba oleh influencer TikTok lainnya.

Orang ingin melihat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan perlu diingat, pastikan untuk setiap konten yang diunggah, penyajiannya menarik.

2. Kenali audiens

Kalian juga harus mengenal audiens. Tanyakan pada diri sendiri "siapa yang akan menonton video saya?” dan “Mengapa orang akan menonton video saya?”

Penting untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini untuk membuat video yang unik. Jika sudah mengetahui jawabannya, buatlah video yang disukai oleh mereka.

Hadirkan beberapa video edukatif, bisa juga tips atau hiburan yang berguna bagi mereka.