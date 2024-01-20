Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda Berikan Bocoran Motor Baru yang Diluncurkan pada Februari 2024, Stylo?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |12:14 WIB
Honda Berikan Bocoran Motor Baru yang Diluncurkan pada Februari 2024, Stylo?
Honda berikan bocoran baru soal motor yang diluncurkan Februari 2024. (Instagram/@welovehonda)
A
A
A

JAKARTA– PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan bocoran soal motor baru yang bakal diluncurkan pada 2 Februari 2024. Bocoran mengenai motor baru itu disebarkan lewat akun Instagram @welovehonda_id.

Dalam unggahan itu, sebagaimana dilihat pada Sabtu (20/1/2024), terdapat lekukan membentuk huruf “S”dengan sisi kanan-kiri dibuat warna merah dan biru. Pada keterangannya ditulis, “ketika rumor motor bary akan jadi nyata. Tunggu tanggal mainnya,” dengan tagar #fashionmeetspower.

Di video juga kembali ditegaskan dengan tulisan Fashion Meets Power. Motor itu disebut akan memenuhi gaya hidup sekaligus memiliki performa tinggi. Namun, tidak dijelaskan apakah motor bebek, motor sport, atau skuter matik yang akan diluncurkan.

Namun, Honda biasa menggunakan kaya stylish untuk penyebutan model motor bergaya retro, misalnya Scoopy. Sementara soal performa, diyakini motor ini akan mengusung mesin berkapasitas 160 cc.

Hal ini semakin memperkuat rumor kehadiran Honda Stylo yang merupakan nama lain dari Honda Giorno yang sudah dipasarkan di Thailand. Skutik itu memiliki desain retro dengan performa tinggi yang sesuai pada clue dari Honda.

Honda juga sudah memasang mesin berkapasitas 156,9 cc, 4 tak, 4 katup, eSP+ berpendingin cairan dengan injeksi bahan bakar PGM-FI pada beberapa skutik. Namun, setiap mesin memiliki tenaga berbeda sesuai peruntukkannya.

Honda Stylo juga sudah muncul pada Berita Resmi Desain Industri No. 59/DI/2023 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Astra Honda Motor AHM Honda
Telusuri berita ototekno lainnya
