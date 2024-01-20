IIMS 2024 Digelar Sehari Usai Pencoblosan Pemilu, Pengunjung Bakal Sepi?

JAKARTA – Pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 dijadwalkan digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15-25 Februari 2024. Pameran ini digelar satu hari usai pencoblosan Pemilu 2024 yang digelar tanggal 14 Februari.

Meski digelar tepat satu hari usai pemilu 2024, Project Manager IIMS 2024, Rudi MF, mengaku optimitis gelaran otomotif nasional itu akan dipenuhi pengunjung. Ia menuturkan, sebelumnya hal serupa pernah terjadi. Karena itu, ia yakin pameran bakal berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Jadi betul kan kita koordinasi dengan pertner kita terutama venue owner. Bagaimana sih sebenarnya perjalanan pameran kalau ada hari-hari besar seperti pemilu,” kata Rudi di Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).

“Kebetulan kita ada sejarah di tahun 2019 berdekatan dengan pemilu itu memang bagus untuk IIMS-nya. Kita lihat sejarahnya JIExpo dengan berbagai pameran di sana, ada yang bertepatan dengan pemilu dengan promo itu luar biasa,” sambungnya.

Rudi telah berkomunikasi dengan seluruh peserta dan membebaskan mereka untuk membuat promo yang berkaitan dengan pemilu. Hal ini diyakini bakal mengundang banyak pengunjung untuk datang ke IIMS 2024.

“Kita dapat informasi data itu pengunjungnya ramai luar biasa membludak. Ini pun kita share dengan teman-teman brand, silakan kalau mau mengadopsi pakai pita dapat promo dateng ke booth dapat promo, apapunlah,” ujarnya.

Diketahui, pameran IIMS pada 15 Februari 2024 dibuka untuk umum pukul 17.00 WIB. Diharapkan, pengunjung bisa langsung datang untuk melihat kendaraan terbaru yang ditawarkan masing-masing brand.