Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Spesifikasi 2 Mobil Listrik BMW yang Bakal Masuk ke Indonesia

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |11:04 WIB
Intip Spesifikasi 2 Mobil Listrik BMW yang Bakal Masuk ke Indonesia
Intip spesifikasi 2 mobil listrik BMW yang bakal masuk ke Indonesia
A
A
A

JAKARTA - BMW Group Indonesia memastikan bakal membawa 2 mobil listrik baru ke Tanah Air, yaitu BMW i5 dan BMW iX1.

Kehadiran dua mobil listrik baru itu bakal menambah deretan mobil listrik BMW sebelumnya, yaitu BMW i4, BMW i7, BMW iX, dan BMW XM PHEV.

“BMW akan terus secara konsisten tingkatkan penjualan kendaraan listrik, dan mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tahun ini, BMW Indonesia akan memperkenalkan beberapa kendaraan listrik terbarunya, antara lain BMW i5 dan BMW iX1,” kata Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (20/1/2024).

Lalu, apa kelebihan BMW i5 dan BMW iX1?

Sesuai namanya BMW i5 merupakan perwujudan versi listrik dari mobil sedan medium BMW Seri 5. Mobil listrik ini akan berada di atas dari BMW i4 yang telah masuk ke Indonesia lebih dulu.

Mobil listrik ini di pasar global hadir dalam 2 varian. Pertama ada BMW i5 eDrive40 yang memiliki satu motor listrik penggerak roda belakang bertenaga 335 daya kuda dan torsi 430 Nm.

Variani ini dibekali baterai berkapasitas 81,2 kWh yang membuat BMW i5 eDrive40 mampu menempuh jarak 497 kilometer sampai 582 kilometer.

Untuk pencinta kecepatan yang ingin lebih ramah lingkungan, ada BMW i5 M60 xDrive yang memiliki dua motor listrik penggerak semua roda.

Dua motor listrik tersebut mampu menghasilkan tenaga mantap yaitu 592 daya kuda dan torsi 820 Nm. Klaimnya BMW i5 M60 xDrive bisa berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 3,8 detik dan bisa berlari hingga kecepatan 230 kilometer per jam. Lalu dengan baterai yang serupa dengan eDrive40, i5 M60 xDrive disebut menawarkan jarak tempuh antara 455 hingga 516 kilometer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/52/3059447/bmw-5v80_large.jpg
BMW Bakal Pasarkan Mobil Hidrogen Pertamanya pada 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/52/3052860/bmw_320i_sport-gFG4_large.jpg
Segini Harga BMW Seri 3 Bekas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/52/3052207/bmw-3lq2_large.jpg
Setelah China, Kini BMW Recall 720 Ribu Mobil di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/52/3050585/bmw-wK8C_large.jpg
BMW Recall Besar-besaran hingga 1,36 Juta Mobil, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/52/3047075/bmw-sBRN_large.jpg
BMW Recall hingga 100 Ribu Mobil Gara-Gara Masalah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/52/3042772/bmw_520i_m_sport_di_giias_2024-uyFY_large.jpg
BMW Pecahkan Rekor Penjualan di GIIAS 2024, Segini Jumlahnya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement