Intip Spesifikasi 2 Mobil Listrik BMW yang Bakal Masuk ke Indonesia

Intip spesifikasi 2 mobil listrik BMW yang bakal masuk ke Indonesia

JAKARTA - BMW Group Indonesia memastikan bakal membawa 2 mobil listrik baru ke Tanah Air, yaitu BMW i5 dan BMW iX1.

Kehadiran dua mobil listrik baru itu bakal menambah deretan mobil listrik BMW sebelumnya, yaitu BMW i4, BMW i7, BMW iX, dan BMW XM PHEV.

“BMW akan terus secara konsisten tingkatkan penjualan kendaraan listrik, dan mendukung perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tahun ini, BMW Indonesia akan memperkenalkan beberapa kendaraan listrik terbarunya, antara lain BMW i5 dan BMW iX1,” kata Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (20/1/2024).

Lalu, apa kelebihan BMW i5 dan BMW iX1?

Sesuai namanya BMW i5 merupakan perwujudan versi listrik dari mobil sedan medium BMW Seri 5. Mobil listrik ini akan berada di atas dari BMW i4 yang telah masuk ke Indonesia lebih dulu.

Mobil listrik ini di pasar global hadir dalam 2 varian. Pertama ada BMW i5 eDrive40 yang memiliki satu motor listrik penggerak roda belakang bertenaga 335 daya kuda dan torsi 430 Nm.

Variani ini dibekali baterai berkapasitas 81,2 kWh yang membuat BMW i5 eDrive40 mampu menempuh jarak 497 kilometer sampai 582 kilometer.

Untuk pencinta kecepatan yang ingin lebih ramah lingkungan, ada BMW i5 M60 xDrive yang memiliki dua motor listrik penggerak semua roda.

Dua motor listrik tersebut mampu menghasilkan tenaga mantap yaitu 592 daya kuda dan torsi 820 Nm. Klaimnya BMW i5 M60 xDrive bisa berakselerasi 0-100 km/jam dalam waktu 3,8 detik dan bisa berlari hingga kecepatan 230 kilometer per jam. Lalu dengan baterai yang serupa dengan eDrive40, i5 M60 xDrive disebut menawarkan jarak tempuh antara 455 hingga 516 kilometer.