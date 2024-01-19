Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 16 Dirumorkan Dilengkapi Tombol Kamera Khusus

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:06 WIB
iPhone 16 Dirumorkan Dilengkapi Tombol Kamera Khusus
iPhone 16 dirumorkan bakal dilengkapi tombol kamera khusus. (9to5mac)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah rumor terkait iPhone 16 terus bermunculan. Salah satunya soal tombol kamera khusus di iPhone 16 yang dijadwalkan dirilis pada akhir 2024.

Melansir 9To5Mac, Jumat (19/1/2024), tombol tersebut akan mampu merespons sentuhan dan tekanan. Hal ini memungkinkan pengguna iPhone untuk memperbesar dan memperkecil foto dengan menggesernya ke kiri dan kanan.

Disebutkan tombol itu bersifat mekanis, bukan solid state. Tombol itu akan benar-benar bergerak saat ditekan, mirip dengan tombol lain yang ada di iPhone saat ini. Tombol ini dilaporkan hadir di seluruh model iPhone 16.

"Pengguna akan dapat membuat gambar menjadi fokus dengan menekannya secara ringan dan mengaktifkan rana dengan menekan tombol lebih kuat," tulis laporan yang beredar.

Rumor ini membuat tombol ambil foto terdengar jauh lebih berguna. Gerakan untuk memperbesar dan memperkecil terdengar mirip dengan gerakan menggesek yang digunakan di AirPods Pro untuk menyesuaikan tingkat volume.

Namun, perlu diingat, informasi ini masih rumor. Sebelumnya, disebutkan iPhone 16 akan hadir dengan tombol misterius. Sampai saat ini pihak Apple sbelum mengonfirmasinya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
