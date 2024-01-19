Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sudah Disubsidi Rp10 Juta tapi Konversi Motor Listrik Kurang Diminati, Ada Apa?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |13:02 WIB
Sudah Disubsidi Rp10 Juta tapi Konversi Motor Listrik Kurang Diminati, Ada Apa?
Sudah disubsidi Rp10 juta tapi motor konversi listrik masih sepi peminat. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp10 juta untuk konversi dari motor BBM ke listrik. Namun, hingga kini, motor konversi tampaknya masih sepi peminat.

Sekretaris Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Hari Budiyanto, mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat motor konversi kurang diminati masyarakat.

“Kita harus pakai kacamata masyarakat kalau konversi itu tentunya ada motor yang dikonversi ada biaya, ada insentif. Pesaingnya apa? Ada motor listrik baru juga. Dapat subsidi, harganya murah juga,” kata Hari di Jakarta Selatan, dikutip Jumat (19/1/2024).

Sekadar informasi, mengonversi motor BBM ke listrik membutuhkan biaya Rp15-17 juta. Dengan subsidi Rp10 juta, sisa biaya untuk mengonversi motor listrik sebesar Rp5-7 juta.

Di sisi lain, saat ini ada produsen yang menjual motor listrik mulai dari Rp5 juta, sudah termasuk subsidi Rp7 juta dari pemerintah. Hal ini yang membuat motor konversi tak begitu populer di masyarakat Indonesia.

Hari menjelaskan, saat ini masyarakat yang melakukan konversi motor merupakan penghobi, bukan pengguna harian. Terlebih mesin lama dari motor tersebut wajib dihancurkan apabila ingin menggunakan subsidi Rp10 juta.

“Demandnya ini tergantung. Konversi ini masih banyak dilakukan oleh para hobbies, motornya antik. Tetapi, kalau motor dalam tanda petik yang dipakai harian segala macam, belum ada,” ujarnya.

“Mungkin ya, saya hanya memandang dari sisi masyarakat sendiri ‘oh mesinnya nanti di-scrap (dihancurkan)’ di situ masih ada. Biayanya masih mahal menurut saya meskipun sudah diinsentifkan, tapi prosesnya tidak mudah,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/53/2888987/menteri-pppa-simpan-vespa-klasik-peninggalan-istri-soekarno-LUk5nBDNSf.jpg
Menteri PPPA Simpan Vespa Klasik Peninggalan Istri Soekarno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/53/2828272/jangan-berharap-bebas-pkb-dan-bbnkb-pada-ev-tak-berlaku-untuk-motor-konversi-xy4kkcKcUS.jpeg
Jangan Berharap! Bebas PKB dan BBNKB pada EV Tak Berlaku untuk Motor Konversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/312/2816770/dapat-subsidi-rp7-juta-kementerian-esdm-akui-motor-koversi-listrik-sepi-peminat-mEsexwJMR8.jpeg
Dapat Subsidi Rp7 Juta, Kementerian ESDM Akui Motor Koversi Listrik Sepi Peminat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/08/52/2809895/masyarakat-diminta-tidak-asal-konversi-motor-moeldoko-bisa-bahaya-1oEO9vLfcg.jpeg
Masyarakat Diminta Tidak Asal Konversi Motor, Moeldoko: Bisa Bahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/04/53/2793254/masyarakat-diminta-segera-konversi-motor-berikut-daftar-bengkel-motor-bersertifikat-mzD5YelQZO.jpeg
Masyarakat Diminta Segera Konversi Motor, Berikut Daftar Bengkel Motor Bersertifikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/53/2792496/penerima-subsidi-konversi-harus-rela-mesin-lama-dihancurkan-ada-alternatif-lain-KpcDOqvNgd.jpeg
Penerima Subsidi Konversi Harus Rela Mesin Lama Dihancurkan, Ada Alternatif Lain?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement