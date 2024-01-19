Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rp60 Juta Dapat Mobil Apa Ya? Ini Rekomendasinya

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |08:10 WIB
Rp60 Juta Dapat Mobil Apa Ya? Ini Rekomendasinya
Rp60 juta dapat mobil apa ya? Ini rekomendasinya. (Okezone)
JAKARTA - Membeli mobil bekas dengan harga sekitar Rp60 juta menjadi pilihan yang semakin menarik. Tidak hanya itu, kini bahkan Anda dapat mempertimbangkan mobil listrik dengan rentang harga tersebut.

Beberapa produk dalam kategori ini telah menjadi favorit di kalangan konsumen Indonesia dari beberapa pabrikan mobil yang telah terbukti populer di pasaran Asia.

Mobil bekas apa saja yang bisa dimiliki dengan budget Rp60 juta? Berikut rekomendasinya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Jumat (22/12/2023) :

1. Nissan Evalia

Nissan Evalia adalah mobil keluarga yang sangat cocok untuk perjalanan mudik. Dengan pintu geser yang memudahkan akses, mobil ini mampu menampung tujuh penumpang. Tersedia dalam transmisi manual dan otomatis, Nissan Evalia memiliki dimensi besar dan dapat diperoleh dengan harga sekitar Rp67 jutaan.

2. Nissan Grand Livina

Berikut Nissan Grand Livina. Didesain dengan desain bodi layaknya sedan yang mewah, Nissan Grand Livina menawarkan kenyamanan untuk tujuh penumpang.

Meskipun harganya terjangkau, sekitar Rp60-70 jutaan, mobil ini patut diacungi jempol. Perlu diperhatikan untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan 92 guna menjaga kesehatan mesin.

3. Isuzu Panther Royal 2000

Meskipun umurnya sudah tua, Isuzu Panther Royal tetap memiliki mesin andal dengan menggunakan bahan bakar diesel.

Performa yang handal, kemampuan melalui tanjakan yang baik, dan konsumsi BBM yang irit membuatnya menjadi pilihan menarik. Namun, perlu diingat bahwa emisi mobil ini cukup tinggi dan fitur mungkin terbatas.

Halaman:
1 2
      
