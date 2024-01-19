6 Rekomendasi Mobil 1200 CC Paling Irit Bensin di 2024

JAKARTA - Dalam dunia otomotif, mobil dengan mesin 1200 cc semakin menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen yang mengutamakan efisiensi bahan bakar. Dengan teknologi yang semakin canggih, mobil-mobil berkapasitas 1200 cc tidak hanya menawarkan performa memadai, tetapi juga irit bahan bakar yang menjadi perhatian utama.

Bagi Anda yang sedang mencari mobil dengan kategori tersebut, informasi ini bisa menjadi referensi dalam menentukan pilihan mobil yang cocok.

Berikut beberapa rekomendasi mobil 1200 cc irit bahan bakar, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Jumat (19/1/2024) :

1. Daihatsu Sigra

Sebagai kendaraan low cost green car (LCGC), mobil ini dikenal karena efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Ditenagai mesin 88 PS, mobil ini mampu mencapai efisiensi sekitar 14 km/liter dalam rute kombinasi. Sementara untuk perjalanan di jalan tol, Daihatsu Sigra dapat mencapai 20-22 km/liter.

2. Brio Satya 1.2 CVT

Honda dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya, baik di motor maupun mobil. Keahlian Honda dalam efisiensi bahan bakar diperluas ke Brio Satya 1.2 CVT.

Didukung oleh teknologi i-VTEC yang terkenal tangguh dan efisien, model ini menduduki posisi yang unggul dari pesaingnya. Keberhasilan Honda Mobilio di segmen LMPV tercermin dalam tawaran mobil Brio Satya, menekankan antara performa dan efisiensi bahan bakar.

3. Datsun GO T Active CVT

Datsun GO T Active CVT, dengan mesin 3-silinder berkapasitas 1.197cc yang menghasilkan 78 tenaga kuda dan torsi 107 Nm. Mobil ini unggul karena performa dan efisiensi bahan bakar.

Datsun GO memiliki karakteristik performa membuatnya perlu dipertimbangkan untuk Anda dalam mencari mobil yang irit dan performa terbaik.