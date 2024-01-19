Tambah Koleksi Mobil Mewahnya, Cristiano Ronaldo Beli Ferrari Purosangue Seharga Rp5,5 Miliar

JAKARTA - Koleksi mobil mewah pesepak bola Cristiano Ronaldo terus bertambah. Teranyar, Ronaldo merogoh kocek 390.000 Euro atau setara Rp5,5 miliar untuk membeli mobil crossover Ferrari Purosangue.

Hal ini diketahui dari postingan Ronaldo dalam postingan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (18/1/2024).

Pria kelahiran Portugal pada 5 Februari 1985 itu hanya menulis caption pendek berupa simbol dua hati berwarna biru dan merah.

Pemilihan warna itu terkait mobil yang dibeli Cristiano Ronaldo. Warna merah identik dengan Ferrari dan biru mewakili warna mobil yang dibeli Ronaldo.

Dalam postingan itu, mantan pemain Juventus tersebut mengenakan baju dengan warna senada dengan mobil anyarnya tersebut. Kehadiran Ferrari Purosangue pada awal tahun ini cukup unik. Hal ini mengingat biasanya Cristiano Ronaldo membeli mobil setiap berulang tahun.

"Selain beli sendiri, Cristiano Ronaldo juga sering mendapat hadiah mobil dari orang-orang terdekatnya. Sampai-sampai dia tidak tahu berapa jumlah mobil yang dia miliki," sebut Autoevolution, dikutip Jumat (19/1/2024).

Sebagaimaan diketahui, Ferrari Purosangue merupakan mobil yang istimewa. Ferrari menghadirkan mesin V12 6.496 cc naturally aspirated (NA) ke mobil ini.