BYD Investasi Rp20 Triliun guna Bangun Pabrik di Indonesia Tahun Ini

BYD investasi Rp20 triliun untuk bangun pabrik di Indonesia tahun ini. (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA – Raksasa otomotif asal China, Build Your Dreams (BYD), resmi masuk ke Indonesia dengan memperkenalkan tiga model mobil listrik, yaitu Seal, Atto 3, dan Dolphin. BYD juga akan membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp20 triliun.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Ia menyebut BYD siap membangun pabrik di Indonesia tahun ini.

“Dari informasi yang kami dapat saat berbincang dengan eksekutif BYD, investasinya adalah 1,3 miliar USD (sekitar Rp 20,3 triliun). Kapasitas produksi (pabrik BYD di Indonesia) 150 ribu per unit,” kata Airlangga dalam sambutan melalui rekaman video saat peluncuran BYD di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Sementara itu, General Manager BYD Asia-Pasifik Liu Xueliang membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan pihaknya memang akan berinvestasi di Indonesia untuk membangun pabrik. Tapi, saat ini belum pasti di mana pabrik akan berdiri dan kapan mulai beroperasi.

“Kita ada planning investasi (bangun pabrik) di Indonesia. Rencana kami akan ada informasi lagi di tahun ini di waktu yang cocok untuk menjelaskan planning di Indonesia,” ujar Liu.

Untuk meningkatkan kandungan lokal, BYD mengajak produsen komponen di Indonesia untuk bergabung dengan mereka. Hal ini untuk memungkinkan harga mobil listrik yang mereka tawarkan jauh lebih terjangkau dan meningkatkan industri di Tanah Air.