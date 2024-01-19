Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Kisah Horor Sopir Ambulans Dengar Suara Wanita Ngaji Usai Mengantar Jenazah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |11:57 WIB
Kisah Horor Sopir Ambulans Dengar Suara Wanita Ngaji Usai Mengantar Jenazah
Kisah horor sopir ambulans dengar suara wanita mengaji usai antar jenazah. (TikTok/@davidambulance)
A
A
A

JAKARTA – Pengemudi mobil ambulans memiliki cerita menegangkan saat menjalankan pekerjaannya, terlebih setelah mengantar jenazah pada malam hari. Saat itu sang sopir ambulans sendirian di mobil.

Sebagian pengemudi mencoba mengalihkan perhatian dengan merekam suasana perjalanan untuk menghilangkan rasa bosan. Namun, pada saat merekam itu, terkadang ada sesuatu yang tertangkap kamera video.

Hal ini sebagaimana dialami seorang sopir mobil ambulans yang viral di media sosial karena hasil videonya terdapat keanehan. Video tersebut diunggah akun TikTok @davidambulance yang memperlihatkan pemandangan jalan yang sunyi.

Pada video itu, terdengar suara seorang wanita sedang melantunkan surah Yasin. Awalnya, suara itu dikira berasal dari tape yang diputar pada mobil ambulans, tapi ternyata bukan.

Suara wanita yang merdu mengalunkan ayat-ayat Alqur’an memberikan nuansa spiritual pada perjalanan yang tadinya hanya diwarnai kesunyian malam. Terkejut dan terharu, sopir ambulans membagikan pengalamannya, mengungkapkan keajaiban yang tersembunyi di balik setiap momen.

“Terdengar jelas suara wanita ngaji setelah pengantaran jenazah tujuan Labuhan sedangkan saya perjalanan pulang sendiri tanpa co sekitar jam 2.00 dini hari. Karna memang jalan sepi inisiatif record situasi jalan takut terjadi sesuatu,” ujar keterangan akun @davidambulance dalam unggahan videonya di TikTok.

Berdasarkan lantunan ayat yang terdengar, itu merupakan surat Yasin ayat 20 sampai 27, yang memiliki arti mempermudah pekerjaan. Hal ini membuat pengemudi ambulans itu berharap ada sesuatu baik datang kepada dirinya.

“Setelah di play dirumah tiba-tiba ada suara wanita ngaji. Mudah-mudahan bertanda baik untuk saya dan keluarga saya amiin,” tulisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
