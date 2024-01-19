Advertisement
OTOMOTIF

Resmi Diluncurkan, Begini Tampilan dan Spesifikasi BYD Seal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |11:26 WIB
Resmi Diluncurkan, Begini Tampilan dan Spesifikasi BYD Seal
Resmi diluncurkan, begini tampilan dan spesifikasi BYD Seal. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)
JAKARTA - Perusahaan otomotif asal China, Build Your Dreams (BYD) resmi memasuki pasar di Indonesia. Sebanyak 3 mobil listrik diperkenalkan ke publik, yaitu BYD Seal, BYD Dolphin, dan BYD Atto.

General Manager BYD Asia-Pasifik, ujar Liu Xueliang, menyebut BYD hadir untuk memberikan pilihan mobil yang inovatif bagi masyarakat Indonesia.

"Hari ini merupakan momentum luar biasa bagi BYD karena secara resmi hadir untuk konsumen Indonesia untuk memberikan pilihan mobil-mobil energi baru yang inovatif dan memiliki manfaat yang berkelanjutan," kata Liu Xueliang, dalam peluncuran BYD di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (18/1/2024).

"Teknologi yang BYD miliki telah mendapatkan respon luar biasa dari konsumen global dan kami sangat antusias untuk mendapatkan respon positif dari pecinta otomotif di Indonesia," sambungnya.

Dalam keterangan resmi BYD, setiap model memiliki keunggulan yang khas dengan kualitas tinggi yang menjadi standar BYD dan telah mendapatkan sertifikat Euro NCAP bintang 5. Hal ini membuktikan mobil BYD secara keseluruhan memiliki kinerja yang sangat baik dalam perlindungan tabrakan dan dilengkapi dengan teknologi penghindaran tabrakan yang komprehensif dan tangguh.

Sebagai sumber energinya, ketiga model ini bergerak dengan energi baterai dari inovasi baterai blade yang diciptakan dan diproduksi secara mandiri oleh BYD.

Tampilan BYD Seal

Secara desain, bagian depan BYD Seal mengikuti konsep desain X, dengan garis pinggang yang mengesankan dan dinamis bertema “Ocean Aesthetics” yang sepenuhnya menggambarkan kombinasi performa dan gaya.

Sementara dari eksteriornya, lampu depannya menampilkan cluster lampu ganda unik untuk mendapatkan kesan keseimbangan dan tajam.

Bentuk lampu belakang disusun dalam matriks titik dan menjalar ke seluruh bagian belakang.

