JAKARTA - Mazda6 disuntik mati di negaranya asalnya sendiri, Jepang. Pabrik Mazda yang ada di Hofu, Jepang, tak lagi memproduksi mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Hal ini sebagaimana dilaporkan Chugoku Simbun, Jumat (19/1/2024).

Menurut mereka, penurunan penjualan terjadi karena Mazda lebih mendorong penjualan mobil SUV ketimbang sedan untuk pasar domestik.

"Produksi Mazda6 untuk pasar domestik dihentikan dan hanya akan dibuat untuk memenuhi permintaan dari luar negeri," tulis Chugoku Simbun.

Mazda kini lebih tertarik getol menjual mobil SUV ketimbang sedan. Bahkan di Jepang, penjualan Mazda CX-30 dan Mazda CX-5 baru mencatat angka yang sangat tinggi.

Jepang bukan satu-satunya negara yang akhirnya berhenti berjualan Mazda6. Sebelumnya, Amerika Serikat sudah tak lagi menjual Mazda6 pada 2021.

Sementara Inggris menghentikan distribusi Mazda6. Penjualan dihentikan untuk semua varian yakni sedan dan station wagon.