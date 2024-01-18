Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Duplikasi Kartu Akses Menggunakan NFC Realme C67

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |21:36 WIB
Cara Duplikasi Kartu Akses Menggunakan NFC Realme C67
Foto: Okezone.
A
A
A

JAKARTA – Realme C67 menghadirkan sederet fitur unggulan, termasuk fitur NFC (Near Field Communication), yang memungkinkan dua perangkat berkomunikasi satu sama lain untuk kontrol akses, pembayaran nirkabel, hingga pertukaran data.

Menariknya, realme mengklaim bahwa fitur NFC yang dibawa tidak seperti smartphone kebanyakan, yakni hanya terbatas pada fungsi mengecek dan mengisi saldo uang elektronik. Di realme C67, fitur NFC yang dihadirkan memiliki fungsi lebih luas.

Ellen Zhou, Marketing Director realme Indonesia mengatakan fitur NFC di realme C67 bisa digunakan untuk menduplikasi kartu akses perumahan, apartemen, hingga perkantoran. Dengan begitu pengguna tidak perlu repot-repot lagi membawa kartu secara manual.

"Fitur NFC pada realme C67 memungkinkan smartphone menduplikasi kartu akses yang dimiliki, sehingga tidak harus kesulitan membawa banyak kartu akses baik untuk mengakses gedung kantor atau apartemen bahkan rumah," kata Zhou, Kamis (18/1/2023).

Dijelaskan, fitur ini memanfaatkan gelombang radio frekuensi tinggi, yang mana gelombang radio ini mengirimkan data antara kredensial pada kartu dan alat pembaca. Sehingga memungkinkan pengguna mendapatkan akses secara nirkabel.

Halaman:
1 2
      
