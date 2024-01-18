Atapnya Diganti Kain, Land Rover Defender Ludes Terjual

JAKARTA - Rumah modifikasi asal Belanda, Heritage Customs membuat Land Rover Defender 90 dengan tampilan yang sangat kontroversial. Mobil SUV asal Inggris itu dipangkas bagian atapnya dan diganti dengan kain.

Pemilik Land Rover Defender 90 buatan Heritage Customs yang dinamakan Valiance Defender itu bisa membuka atapnya setiap saat jika suasana memungkinkan. Tampilan itu membuat banyak orang penasaran.

Heritage Customs mengumumkan mobil yang dijual seharga 100.000 Poundsterling atau setara Rp1,9 miliar itu sudah ludes terjual.

Melansir Autocar, Kamis (18/1/2024) ini, Valiance Defender buatan Heritage Customs tergolong istimewa. Heritage Customs tidak sekadar memangkas atap Land Rover Defender 90.

Bahkan, mereka membuat mobil tersebut jadi terasa lebih muda berkat perubahan di sektor eksterior dan interior. Misalnya penggunaan jok mobil bernuansa sport yang bikin suasana dalam mobil tersebut jadi lebih sporty.

Mobil yang dominan dengan warna kuning itu juga dilengkapi panel aluminium di bagian dalam. Paling menarik mobil ini justru bisa mengangkut enam orang sekaligus.