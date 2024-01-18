Intip Isi Garasi Arsul Sani yang Baru Dilantik Jadi Hakim Konstitusi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Arsul Sani menjadi hakim konstitusi. Ia dilantik menggantikan Wahiddudin Adams, yang sudah memasuki masa pensiun.

Arsul Sani terpilih sebagai hakim konstitusi setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang digelar di Komisi III DPR, yang kemudian disahkan lewat rapat paripurna. Awalnya ada tujuh calon hakim yang dilakukan fit and proper test.

Arsul merupakan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum diajukan menjadi hakim konstitusi. Memiliki jabatan yang cukup tinggi, menarik untuk melihat isi garasi pria kelahiran Pekalongan, 8 Januari 1964 itu.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Arsul menyampaikan hartanya pada 8 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022. Ia memiliki total kekayaan Rp31.223.891.201 atau Rp31 miliaran.

Tercatat ada delapan tanah yang sudah didirikan bangunan oleh Arsul Sani di berbagai lokasi. Totalnya bernilai Rp30.807.000.000 atau Rp30,8 miliar.

Sementara itu, Arsul Sani hanya melaporkan tiga kendaraan yang tercatat dalam ‘Alat Transportasi dan Mesin’ di LHKPN. Itu terdiri dari dua mobil dan satu motor yang didapatkannya atas hasil sendiri.

Pertama adalah mobil sedan Honda Accord keluaran tahun 2013, yang berstatus hasil sendiri dengan nilainya ditaksir Rp130 juta. Lalu ada mobil MPV premium Nissan Elgrand lansiran 2010 yang saat ini memiliki nilai Rp150 juta.