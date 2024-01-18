Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Pria Masukkan Pisang ke Gardan Truk

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |18:18 WIB
Viral Pria Masukkan Pisang ke Gardan Truk
Viral pria masukkan pisang ke gardan truk. (X/@godstarinc)
A
A
A

JAKARTA Viral di media sosial seseorang memasukkan beberapa buah pisang ke dalam gardan truk. Apakah hal itu diperbolehkan?

Video itu sebagaimana diunggah akun X @godstarinc.

“Mohon pencerahan para pakar otomotif,” demikian keterangan postingan itu, sebagaimana dikutip Kamis (18/1/2024).

Dalam video itu, terdapat pula keterangan, “2024 bayi makan pisang (tanda silang). 2024 truk makan pisang (tanda ceklis),”

Diketahui ini merupakan cara lama yang sudah umum di kalangan para sopir truk guna mengakali pengeluaran untuk membeli oli gardan. Pisang disebut-sebut bisa menjadi pengental oli yang akan membuatnya lebih tahan lama.

Bahkan, ada salah satu warganet yang mengatakan, itu merupakan trik dari pemilik truk untuk menjual unitnya. Ini akan membuat gardan terdengar lebih halus sehingga calon pembeli merasa truk tersebut dalam kondisi baik.

“Ini mah mau jual mobil nih, supaya alus suaranya, pisang lebih murah dari gemuk :)),” tulis akun X (Twitter) @hiYano.

Terlepas benar atau tidaknya trik ini, ada baiknya untuk senantias mengecek setiap fungsi mesin termasuk gardan ketika membeli mobil. Perawatan yang dilakukan secara berkala akan membuat pemakaian cenderung lebih lama.

Melansir laman Mitsubishi Motors, penggantian oli gardan disarankan dilakukan saat menempuh jarak 50 ribu sampai 80 ribu kilometer. Hal penting yang harus Anda perhatikan saat mengganti oli gardan adalah kekentalannya.

Karena itu, pemilik kendaraan wajib menyesuaikan oli gardan dengan yang dianjurkan di buku manual kendaraan. Untuk gardan yang berada di dalam transmisi, proses penggantian oli dilakukan secara bersamaan dan menggunakan jenis oil yang sama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
gardan gardan truk Pisang Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178761/pemotor_ugal_ugalan-hJZa_large.jpg
Viral Pemotor Ugal-ugalan Malah Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/53/3161063/moge_terobos_jalur_transjakarta-G7oq_large.jpg
Viral Rombongan Moge Terobos Jalur TransJakarta, Polisi Pastikan Kena Tilang Elektronik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement