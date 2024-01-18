Penjualan Lamborghini Pecahkan Rekor pada 2023, tapi Kurang Laku di Italia

Penjualan Lamborghini pecahkan rekor pada 2023, tapi kurang laku di Italia. (Reuters)

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Lamborghini mencatat rekor dengan menjual 10.112 unit mobil pada 2023.

CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann, dikutip Reuters Kamis (18/1/2024) itu mengatakan sejak berdiri pada 1963, baru kali ini penjualan Lamborghini tembus 10.000 unit. Capaian itu didukung oleh meningkatnya pengiriman mobil SUV sport, Lamborghini Urus.

"Saya benar-benar bangga karena kami berhasil mencetak sejarah lainnya," tulis Stephan Winkelmann di akun Linkedin miliknya.

Pada 2022, Lamborghini menjual sebanyak 9.200 mobil. Angka tersebut meningkat tahun 2023.

Dari 10.112 mobil yang terjual, Lamborghini Urus mendominasi permintaan konusmen. Total ada 6.087 unit Lamborghini Urus yang dipesan konsumen. Berikutnya Lamborghini Huracan dengan penjualan sebesar 3.920 unit.

Stephan Winkelmann menyebutkan peningkatan tertinggi terjadi di wilayah Amerika. Total ada 3.465 mobil Lamborghini terjual di wilayah tersebut.

Pasar kedua dengan penjualan Lamborghini tertinggi adalah kawasan Asia Pasifik. Di wilayah tersebut, penjualan Lamborghini meningkat 4 persen yakni menjadi 2.660 unit.