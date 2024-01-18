Cetak Rekor, BWW Jual 5 Ribu Unit Mobil di Indonesia Sepanjang 2023

Cetak sejarah, BMW jual 5 ribu unit mobil pada 2023. (Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA – BMW Group Indonesia mencatatkan sejarah terkait penjualannya pada 2023. Penjualan merek BMW dan Mini di Indonesia mencapai 5.063 unit sepanjang 2023.

Angka itu meningkat 35 persen dibandingkan penjualan 2022, yang mencatat 3.742 unit. Total angka penjualan pada 2023 itu terdiri atas 4.172 model BMW dan 891 unit MINI.

Angka penjualan pada 2023 ini tumbuh 38 persen (year on year) dan 24 persen (year on year) untuk MINI. Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, mengatakan ini merupakan sejarah baru bagi BMW Indonesia.

“BMW Group mampu mencapai penjualan tertinggi sepanjang masa pada tahun 2023. Total penjualan 5.063 unit merupakan angka yang fantastis dan bersejarah untuk BMW Group Indonesia serta industri otomotif Indonesia,” kata Ramesh dalam keterangan resmi.

“Untuk pertama kalinya produsen kendaraan premium di Indonesia dapat melampaui penjualan 5.000 unit,” sambungnya.

BMW menjadi salah satu produsen yang menawarkan mobil listrik kepada konsumen Indonesia. Sepanjang 2023, minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan meningkat yang memberi juga berdampak besar pada produsen asal Jerman itu.

Sebanyak 745 unit mobil listrik BMW dari sejumlah model dikirimkan ke pelanggan di Indonesia sepanjang 2023. Sementara itu, MINI Electric juga diminati dengan penjualan 172 unit atau berkontribusi 19 persen dari total penjualan MINI di Indonesia.

“Dengan rangkaian kendaraan listrik terbaru BMW dan MINI, kami mampu meningkatkan mobilitas listrik secara lebih dinamis pada 2023 dan menjadi pemimpin di segmen kendaraan listrik premium Indonesia dengan mendominasi 60 persen dari total pasar,” ujar Ramesh.