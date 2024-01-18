Resmi Masuk Indonesia, BYD Luncurkan 3 Mobil Listrik, Apa Saja?

JAKARTA - Produsen otomotif asal China, BYD secara resmi meluncurkan merek dan produksinya di Indonesia. Peluncuran ini digelar di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (18/1/2024).

General Manager of BYD Asia-Pasifik Auto Sales Division Liu Xueliang menjelaskan ini merupakan momentum luar biasa pihaknya bisa hadir di Indonesia. "Hari ini menjadi momentum luar biasa bagi BYD karena secara resmi hadir untuk konsumen Indonesia untuk memberikan pilihan mobil-mobil energi baru yang inovatif dan memiliki manfaat keberlanjutan," kaya Liu Xueliang.

Dia menjelaskan, BYD memiliki teknologi yang mendapat respons positif dari konsumen global. "Kami sangat antusias mendapatkan respon positif dari pecinta otomotif di Indonesia," tuturnya.

BYD telah berdiri sejak 1995. Pada awal berdirinya, perusahaan ini fokus pada industri baterai. BYD membangun reputasinya dengan melalui inovasi dan kualitas produknya. Dari produksi baterai, BYD merambah memasok baterai pada mobil listrik serta kendaraan lainnya yang ramah lingkungan.