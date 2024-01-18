Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Mobil Bekas yang Harganya di Bawah Rp10 Juta, Ada Punya Body Kecil

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:30 WIB
6 Mobil Bekas yang Harganya di Bawah Rp10 Juta, Ada Punya Body Kecil
Ilustrasi mobil bekas ( Foto : Freepik)
A
A
A

INILAH 6 mobil bekas yang harganya di bawah Rp10 juta perlu diperhatikan. Pasalnya dengan harga segitu hanya mendapatkan kendaraan bekas dengan mesin yang lama. Untuk itu sebelum membeli perhatikan kondisi mesinnya seperti melakukan test drive terlebih dahulu.

Apalagi terdapat macam-macam pilihan mobil dari berbagai merk yang bisa Anda miliki sekarang juga. Hal ini bisa menjadi acuan dalam mengakomodir aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Berikut 6 mobil bekas yang harganya di bawah Rp10 juta:

1. Daihatsu Hijet 1000

Dalam penjualan situs online, kendaraan ini dihargai Rp10 juta. Daihatsu Hijet 1000, yang hadir di Indonesia pada 1985 sampai 1987. Mobil pabrikan Jepang ini memiliki bentuk kotak dan cenderung unik.

Mobil tersebut, sudah menggunakan mesin 3 silinder 993 cc milik Daihatsu type Series. Tenaga yang dihasilkan 47 horsepower pada 5.600 rpm yang dapat menaiki tanjakan.

2. Daihatsu Zebra - 1990

Mobil Daihatsu Zebra merupakan pengganti dari Hijet 1000, diproduksi pada 1986 sampai 1994. Mobil ini memiliki dua kapasitas mesin dengan berbeda generasi.

Kapasitas mesin yang digunakan terdapat `1000cc dan 1.300cc. Sedangkan generasi pertama menggunakan mesin 3 silinder dan untuk generasi selanjutnya menggunakan 4 silinder dengan 16 katup.

Mobil Daihatsu Zebra 1990 umumnya dijual di pasaran mobil bekas dengan harga Rp10 jutaan, dan tergantung dari kondisi mobil tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
