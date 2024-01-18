Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat Lengkap GTA Vice City PC Indonesia

Gilbert Pahala Nababan , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |22:03 WIB
Cheat Lengkap GTA Vice City PC Indonesia
JAKARTA - Rockstar Games berhasil menghasilkan game-game open world yang sangat mendunia contohnya seperti GTA San Andreas PS2, GTA 5, GTA 4, GTA 3, GTA Vice City, GTA Liberty City Stories, Bully, Red Dead Redemption dan masih banyak lagi.

Jika GTA San Andreas hadir dengan latar belakang kota Los Santos atau Los Angeles, pendahulunya, GTA Vice City memiliki latar belakang kota Miami. Gameplay dari GTA Vice City sendiri sangat berbeda dengan game GTA lainnya dan terdapat pro dan kontra tentang gameplaynya.

Walaupun begitu, GTA Vice City merupakan salah satu game Rockstar yang bisa dibilang cukup sukses dalam menggaet para gamers. Meski begitu, game yang satu ini tetap dinobatkan jadi salah satu game terbaik pada masa kejayaannya. Walaupun game ini bukan seri baru dari game GTA, hingga saat ini masih ada banyak orang yang memainkan GTA Vice City.

Dan pada pembahasan kali ini, kami akan membagikan informasi seputar daftar kode cheat GTA Vice City di PC, berikut ulasannya.

Cheat GTA Vice City PC

Health = aspirine

Armor = preciousprotection

Senjata Set 1 = thugstools

Senjata Set 2 = professionaltools

Senjata Set 3 = nuttertools

