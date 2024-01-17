Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Segera Diluncurkan, Ini 7 Fitur yang Kemungkinan Dimiliki Samsung Galaxy S24 Ultra

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |18:09 WIB
Segera Diluncurkan, Ini 7 Fitur yang Kemungkinan Dimiliki Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy s24 Ultra. (Foto: GSMArena)
JAKARTA - Samsung akan meluncurkan Galaxy S24 Ultra pada 18 Januari bersama S24 dan S24+, yang akan menjadi smartphone terbaik dari raksasa elektronik Korea itu hingga saat ini. Galaxy S24 Ultra tampaknya akan menggunakan cangkang Galaxy S22 Ultra, tetapi smartphone terbaru ini akan lebih baik dari pendahulunya dalam segala hal berkat sejumlah penyempurnaan yang didapatkan.

Berikut beberapa hal yang kemungkinan akan dimiliki meluncurkan Galaxy S24 Ultra berdasarkan bocoran dan rumor yang beredar sejauh ini, sebagaimana dilansir GSMArena:

1. Bingkai titanium

Seperti Apple 15 Pro dan Pro Max, Galaxy S24 Ultra akan menggunakan paduan titanium pada rangkanya untuk menurunkan bobot. Titanium sangat kuat dan jika dipadukan dengan aluminium bisa menjadi sangat ringan - Apple mengurangi hampir 20 gram ponsel terbesarnya dengan menggunakan titanium, dan kami memperkirakan S24 Ultra akan mengurangi bobot yang sama.

Samsung akan meluncurkan S24 Ultra dalam empat warna – Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Grey, dan Titanium Yellow. Kemungkinan akan ada warna online tambahan eksklusif dari toko ritel Samsung - Ultra saat ini hadir dalam warna Grafit, Biru Langit, Lime, dan Merah.

      
